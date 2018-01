Sénégal: Les exportations de produits pétroliers en hausse

Les exportations de produits pétroliers, d'or brut et d'«engrais minéraux et chimiques» se sont, respectivement, inscrites en hausse de 5,4 milliards, 4,8 milliards et 3,6 milliards sur la période.

En glissement annuel, ajoute la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee), au mois de novembre 2017, les exportations de biens se sont confortées de 15,4 % (+14,7 milliards), reflétant, principalement, les progressions notées au niveau des exportations de produits pétroliers (+11,3 milliards), d'or brut (+5,8 milliards), des « engrais minéraux et chimiques » (+3,3 milliards) et de produits alimentaires (+2,5 milliards).

A l'inverse, les exportations d'acide phosphorique, de ciment et de zircon se sont, respectivement, repliées de 5,5 milliards, 2,5 milliards et 0,9 milliard. Quant aux produits alimentaires, la hausse de la valeur des exportations est tirée, essentiellement, par celle des produits halieutiques (+3,6 milliards) et des produits arachidiers (+1,2 milliard) sur la période sous revue.

En cumul sur les onze (11) premiers mois de 2017, les exportations de biens ont enregistré une hausse de 95,7 milliards (+7,4%), comparativement à la même période de 2016, portée, notamment, par les ventes de « préparations pour soupes, potage et bouillons » (+ 43,9 milliards), de titane (+32,2 milliards), de produits pétroliers (+30,5 milliards), de zircon (+19,3 milliards), d'or brut (+16,1 milliards), de produits alimentaires (+11,0 milliards) et d'engrais minéraux et chimiques (+7,1 milliards.