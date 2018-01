55 groupements de femmes et coopératives représentant plus de 2 600 femmes travaillant dans l'agriculture, la production laitière, l'agro-transformation, l'atelier et le tissage dans les régions de Tambacounda, Kolda et Thiès seront soutenus pour améliorer leur productivité, leurs moyens de subsistance et leurs revenus.

Au Sénégal, on estime que seulement 32% de la population rurale a accès à l'électricité, de sorte que près de 70% des ménages, institutions et petites entreprises rurales dépendent de sources d'énergie dangereuses et inefficaces pour l'éclairage, la cuisine et les besoins productifs.

Le faible accès à l'énergie a un impact sévère sur le développement économique et est une cause profonde de la faible productivité de l'économie sénégalaise, en particulier dans les zones rurales. En effet, 46% des 15 millions de Sénégalais vivent en dessous du seuil de pauvreté et 50% sont en insécurité alimentaire.

Dans ce contexte, Energy 4 impact a conçu le programme Entreprises de femmes productives et autonomisées avec la vision que les entreprises autonomes, avec un meilleur accès à l'énergie, puissent avoir un impact transformationnel sur les moyens de subsistance des communautés locales, combattre le changement climatique et moderniser les activités économiques traditionnelles.

Grâce à une combinaison de mentorat, d'accès aux subventions pilotes et à la dette concessionnelle, de partenariats stratégiques et de liens commerciaux, les groupes de femmes pourront investir dans des appareils productifs (réfrigérateurs solaires, systèmes d'irrigation et moulins).

Le projet sera mis en œuvre en collaboration avec des partenaires techniques locaux, des institutions financières, des fournisseurs d'équipements, des fabricants et des autorités.

En renforçant les compétences des femmes en matière de finance, de marketing, d'agronomie et de mentorat technologique, et en facilitant l'investissement dans les appareils productifs, l'initiative espère aider les femmes entrepreneurs à accroître la productivité, la résilience, l'efficacité et la viabilité de leurs entreprises. Energy 4 Impact est une organisation non gouvernementale britannique fondée lors du Sommet Mondial du Développement durable de Johannesburg en 2002.

L'organisation cherche à réduire la pauvreté en Afrique grâce à un accès accéléré aux produits et services énergétiques modernes. Energy 4 Impact soutient le développement d'un large éventail de micro et petites entreprises impliquées dans l'utilisation des énergies propres et l'efficacité énergétique.

Au Sénégal Energy 4 Impact coordonne depuis 2015 la mise en œuvre de deux initiatives financées par le réseau ENERGIA, le Réseau International sur le Genre et les Energies Durables : le programme « Women Economic Empowerment (WEE) » et « Advocay pour l'intégration du genre dans les Politiques et Programmes Energétiques ».

Les résultats obtenus jusqu'ici ont permis d'améliorer l'accès à l'énergie pour plus de 36,000 personnes au cours des 3 dernières années et de sensibiliser plus de 3 000 000 personnes au Sénégal sur l'importance du rôle des femmes dans le secteur de l'énergie à travers une campagne de sensibilisation nationale.