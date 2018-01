Burkina Faso: Ministère en charge de la communication - La culture de l'excellence pour 2018

Le personnel du ministère de la Communication a présenté ses vœux du nouvel an au chef de leur département, Rémis Fulgance Dandjinou. C'était dans l'après- midi du vendredi 12 janvier 2018, à Ouagadougou. A l'occasion, le ministère a rendu un hommage aux 24 agents admis à la retraite.

«Je vous souhaite à vous, ainsi qu'à votre épouse, à tous les membres de votre famille et à tous ceux qui vous sont chers, au nom du personnel, une bonne et heureuse année 2018 », a formulé la secrétaire générale du ministère en charge de la communication, Hortense Zida, au chef du département, Rémis Fulgance Dandjinou.

A son tour, le ministre a dit aux agents: « Je voudrais vous dire merci pour les vœux formulés à mon endroit. Je formule à toutes et à tous, mes vœux de santé, de succès et de longévité. Puisse 2018 connaître une pleine réalisation de notre mission de service. Je renouvelle à tout le personnel, mes remerciements, mes félicitations et surtout mes encouragements à maintenir le cap pour des résultats plus performants », a dit le ministre. Ces différents vœux ont été présentés, le vendredi 12 janvier 2018, dans la cour de la télévision nationale du Burkina, à Ouagadougou. Une occasion également pour le ministère de faire le bilan de l'année écoulée. La secrétaire générale, Mme Zida, a indiqué qu'en 2017, le département de la Communication a surmonté de nombreux obstacles et réalisé plusieurs missions qui ont rehaussé son image.

En termes de résultats, elle a cité l'acquisition et l'installation des équipements techniques de production pour la RTB, l'activation de la nouvelle plateforme Sidwaya numérique, l'acquisition d'un car de 33 places et d'un minibus de 15 places pour les stagiaires et le personnel de l'ISTIC. La couverture médiatique des grandes manifestations nationales, la couverture des activités du gouvernement, celles des institutions, des partis politiques, de la société civile et des événements sportifs. A cela, s'ajoutent la coordination de la mise en œuvre de la subvention de l'Etat à la presse privée, l'organisation de la 20e édition des prix Galian et la 10e édition des UACO, la mise en œuvre du processus de passage à la TNT. Un autre acquis engrangé, c‘est l'effectivité des dossiers de l'indemnité du code vestimentaire.

Aussi, l'étude sur la mutation des médias publics en sociétés d'Etat est en cours et devra être achevée dans le mois de janvier. « La synthèse du bilan que nous venons de faire ne doit, en aucun cas, occulter les difficultés rencontrées», a souligné la secrétaire générale. C'est ainsi qu'elle a relevé les difficultés de déblocages financiers pour les activités non prévues et aussi la faiblesse des ressources affectées à la formation des agents et l'insuffisance des locaux pour le personnel.

Merci pour le sacrifice

« Je suis conscient des préoccupations exprimées. Je ne ménagerais aucun effort pour trouver des solutions aux difficultés que vous rencontrerez dans l'exécution de vos missions », s'est engagé le ministre.

Mais, il a dit compter sur l'investissement de tous les agents pour accéder à des meilleures conditions. « Il nous appartient de cultiver tous l'excellence, de partager davantage le sentiment d'appartenance au département, de valoriser les relations humaines et de cimenter la cohésion au sein du personnel pour des résultats plus performants », a-t-il dit. Au cours de cette traditionnelle présentation de vœux, le ministère a rendu hommage aux aînés admis à faire valoir leur droit à la retraite au cours de l'année 2017. Ils sont 24 hommes et femmes de médias, dont quatre des Editions Sidwaya (Boureima Congo, Sana Victor Yabré, Delphine Zibaré, Paul Kouraogo). Ils ont tous reçu un cadeau

«A ceux qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite cette année, je tiens à dire au nom de tous et en mon nom propre, merci pour les sacrifices consentis. Par votre expertise, par votre action quotidienne, par votre abnégation et par votre esprit de sacrifice vous avez apporté des pierres à l'édification de notre nation qui vous est reconnaissante », a reconnu le ministre de la Communication. Il leur a souhaité une bonne et paisible retraite. Une action saluée par les retraités par la voix de leur représentant, Inoussa Kinda.