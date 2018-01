Burkina Faso: Gouvernance et démocratie - Rencontre internationale à Ouagadougou

Photo: wikipedia.org

La place des cinéastes de Ouagadougou

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, a animé une conférence de presse, le lundi 15 janvier 2018 à Ouagadougou. A l'occasion, il a annoncé la tenue d'une rencontre internationale sur la gouvernance, la démocratie et les affaires, les 16 et 17 janvier 2018 dans la capitale burkinabè.

Le gouvernement burkinabè tient, en collaboration avec ses partenaires au développement, les 16 et 17 janvier 2018, à Ouagadougou, une conférence internationale sur le thème « Gouvernance, démocratie et affaires ». L'annonce a été faite hier, lundi 15 janvier dans la capitale burkinabè au cours d'une conférence de presse donnée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry. Le ministre a souligné dès l'entame de son propos, que cette rencontre est une initiative du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. « Au cours de sa visite aux USA en 2017, il a invité le secteur privé américain à soutenir le Burkina dans ses efforts de développement.

D'où la présence des hommes d'affaires américains parmi nous», a-t-il indiqué. Puis de préciser que ce cadre vise à renforcer les entreprises dans l'optique de soutenir les efforts de démocratie et de bonne gouvernance. De son avis, 350 participants sont attendus à cette rencontre. « Ce sont des Burkinabè, Africains et Américains issus de la société civile, du secteur privé, du monde syndical, de l'Assemblée nationale de la majorité et de l'opposition », a-t-il détaillé. Le ministre Barry a aussi relevé que quatre panels seront animés durant ces deux jours. A l'entendre, le premier panel examinera les possibilités de collaboration entre le secteur des entreprises, le gouvernement et la société civile.

L'appel de Ouagadougou

L'objectif visé, a-t-il poursuivi, est de renforcer l'éthique de la gouvernance en vue de répondre aux préoccupations sécuritaires croissantes dans la région et d'assurer l'inclusion des citoyens notamment les populations marginalisées. Le deuxième panel portera sur le plaidoyer politique et sa mise en œuvre pour une gouvernance collaborative. Le troisième panel sera consacré au développement durable et la croissance grâce à une gouvernance éthique. Il s'agira, a explicité Alpha Barry, de susciter des réflexions pour les meilleures pratiques et identifier des points de départ permettant aux trois secteurs (gouvernement, secteur privé et société civile), d'aborder collectivement les questions de développement durable et de croissance en Afrique.

Le quatrième panel posera la problématique de l'édification de sociétés résilientes pour faire face aux menaces sécuritaires. « Les problèmes de sécurité croissants menacent la gouvernance démocratique et paralysent l'environnement économique. Pour ce faire, il s'agira de définir les rôles que chaque secteur peut jouer pour contrer le phénomène », a noté le ministre. Répondant aux questions des journalistes sur l'intérêt d'une telle rencontre, Alpha Barry a soutenu que la conférence servira de tremplin pour préparer le forum hommes d'affaires américains-gouvernement burkinabè en perspective. « Ces travaux déboucheront sur une déclaration dite de Ouagadougou. Elle sera une sorte d'engagement pour la mise en œuvre des décisions arrêtées de commun accord », a-t-il ajouté.

Puis Haroune Sidatt du Centre international de l'entreprise privée de relever que sa structure envisage, à cet effet, un projet sous régional entrant dans le cadre du G5 Sahel.