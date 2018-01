Burkina Faso: Au coin du Palais - Un apprenti-transitaire blanchi d'escroquerie

F.C., tenancière d'une boutique de vente de « France au revoir » que son frère lui envoie régulièrement de l'Italie, à comparu au Tribunal de grande instance de Ouagadougou hier, lundi 15 janvier, pour fait d'escroquerie.

En octobre 2017, G.B. son voisin, un jeune transitaire de 21 ans lui soufflait que son patron, lui aussi transitaire, voulait acheter la moto « Kawazaki » qu'elle vendait. Au téléphone avec le soi-disant patron, F.C. conclut le marché à 2 millions de F CFA. Elle remit donc la moto à G.B. qui l'utilisait en attendant que le patron verse la totalité de l'argent. Par la suite, G.B. et « un petit frère du patron » se rendirent chez F.C. pour lui verser une avance de 500 000 F CFA, ce qu'elle refusa parce que le montant était dérisoire. Un mois, puis deux mois passèrent.

F.C. ne voit ni son argent, ni sa moto. Elle commence à douter de la sincérité de G.B. qui lui raconte que le patron est en déplacement à Dakar au Sénégal. Dans les faits, le « patron » s'est désisté et G.B. a voulu lui-même vendre la moto et retenir sa « commission ». Au final, c'est une moto démontée, sans certaines pièces qui a été retrouvée. Devant le jury, F.C. demande seulement que le prévenu lui verse ses 2 millions de F CFA. Le procureur du Faso a, quant à lui, requis que les faits d'escroquerie soient requalifiés en abus de confiance, qu'il soit reconnu coupable et condamné à 24 mois de prison. Finalement, le Tribunal ne l'a pas suivi et a déclaré G.B. non coupable. Il a donc été libéré.

La liberté provisoire refusée à un présumé violeur

Son dossier a pourtant été retenu pour être jugé à l'audience du lundi 15 janvier 2018 au TGI de Ouagadougou, accusé de viol sur une mineure d'une dizaine d'années. Finalement, il devra attendre le 22 janvier prochain pour que son sort soit scellé par les juges. Et pour cause, l'avocat de la fillette qui l'accuse, a quitté le Tribunal, promettant de revenir « le temps que le tour de son dossier n'arrive ». Le temps arrivé, il n'était pas encore de retour. Le Tribunal décide de reporter le procès au 22 janvier. L'avocate-conseil de l'accusé qui a visiblement la cinquantaine d'année a profité pour introduire une demande de liberté provisoire pour son client, avec à la clé, un certificat médical qui atteste qu'il est malade et doit recevoir des soins spécialisés. Le procureur a requis qu'on la lui refuse, estimant que même étant en prison, on peut recevoir des soins spécialisés. LeTribunal l'a suivi dans son réquisitoire.

Le vol d'une « Sirius » le conduit en tôle

Alors qu'il passait, D.N. a vu une moto « Sirius », l'une des plus prisées du moment, stationnée aux abords de la voie publique, le propriétaire ayant de surcroît oublié d'enlever la clé. Jeune de 22 ans, cet orpailleur en a profité pour devenir le nouveau propriétaire. Sans se poser de question, il profita de l'inattention de tous pour s'enfuir avec « sa » monture. Devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Ouagadougou ce lundi 15 janvier 2018, il a reconnu les faits sans ambages. Même si le propriétaire a été imprudent en laissant sa clé dans la moto, cela ne saurait expliquer, selon le procureur du Faso, la disparition de l'engin, encore moins, justifier le vol. Il a donc demandé au Tribunal de le retenir dans les liens de la prévention du vol, de le déclarer coupable et de le condamner à une peine d'emprisonnement ferme de 48 mois (4 ans). Ayant eu la main beaucoup moins lourde, le Tribunal qui l'a déclaré coupable lui a « collé » la peine d'un an ferme.

Une innovation qui « fatigue » les usagers du TGI

Depuis quelques temps, l'entrée principale du TGI de Ouagadougou est uniquement réservée au personnel du Tribunal, aux avocats et aux Gardes de sécurité pénitentiaire (GSP), entre autres. Pour les usagers du service, la parade a été de leur trouver une entrée du côté sud-est du bâtiment, dans le parking des engins à deux roues. Pour des raisons de sécurité, tous les usagers sont fouillés par les GSP à l'entrée, entraînant de longues files d'attente qui obstruent la voie déjà restreinte, passant entre le commissariat central de police de Ouagadougou et le TGI. Le hic, c'est que certains (témoins, prévenus ... ) ont failli rater l'audience du lundi 15 janvier 2018 au cours de laquelle ils devaient comparaître à partir de 8 heures. Comme quoi, il est bien d'innover, mais il est encore mieux que cette innovation améliore la qualité des services d'accueil.