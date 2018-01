Burkina Faso: Agriculture - La fraiseraie du Larlé naaba fait sensation

Au cours de cette session dite budgétaire, les 127 députés ont eu à examiner et adopter 14… Plus »

Au plan diplomatique, Chen Sheng Hong a indiqué que les relations vont bon train. D'ailleurs dit-il, son pays prévoit d'ouvrir une vitrine des produits made in Burkina à Taipei. La gouverneure de la région du Plateau central, Nana Fatoumata Benon/Yatassaye, quant à elle, a fait savoir que la ferme « sompagnimdi des origines » de par sa richesse, fait la fierté de toute la région. L'ensemble des initiatives agricoles, forestières ou d'élevage profite aux provinces de la région et au pays tout entier.

Pour l'ambassadeur de la République de Chine/Taïwan au Burkina Faso, Chen Sheng Hong, parrain de la cérémonie de cueillette et de dégustation, c'est la vision du chef et sa détermination à changer positivement son environnement qui ravive leur amitié. Pour lui, l'humanité doit refuser la fatalité, même face au changement climatique. « Rien ne sert d'avoir peur face au changement climatique. Il faut avoir des solutions. Se battre pour transformer la nature à son profit », telle est la philosophie que le diplomate a voulu enseigner à ses collaborateurs.

Etant donné que les fraises réussissent mieux en contre-saison, le Larlé Naaba dit vouloir réaliser avec l'aide de la Chine/Taïwan, un bassin d'une capacité de 30 millions de litres d'eau. Le bassin est à sa phase finale et pourra être opérationnel d'ici la prochaine campagne. Pour la seconde production, le promoteur envisage de cultiver 25 hectares afin d'approvisionner le Burkina et certains pays amis ou voisins. « Nous allons faire des merveilles, changer les réalités car impossible n'est pas burkinabè », a déclaré l'agrobusinessman.

En lieu et place des fraises conventionnelles, ce sont celles bio qui ont été produites sur les parcelles du coutumier. En termes de qualité, le producteur explique que les fraises bio sont saines, bien juteuses et très riches en nutriments. Et d'ajouter que la production des fraises bio se fait avec des fertilisants naturels notamment l'engrais bio fait à base de jatropha. « Ces fraises ne contiennent aucune trace d'une quelconque substance chimique», a rassuré le promoteur.

Les entrepreneurs agricoles continuent de démontrer que les sols burkinabè sont propices à presque toutes les cultures. En effet, le samedi 13 janvier 2018, le Larlé Naaba Tigré a initié une visite dans sa fraiseraie, suivie de la cueillette des fraises déjà mûres. Pour le promoteur, l'expérimentation de cette culture vise à démontrer à la face des producteurs, que le Burkina Faso peut produire des fraises de qualité. « Les sols sont riches et abondantes. Donc avec un peu de volonté et d'innovation agricole, l'on peut promouvoir des spéculations étrangères chez nous », a dit le Larlé naaba. Pour cette première expérience à grande échelle, le producteur a indiqué qu'une superficie d'un hectare de fraiseraie a été emblavée.

