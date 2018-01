Burkina Faso: Jean Martin Coulibaly, ministre de l'Education nationale

interview

Le monde éducatif burkinabè est en crise depuis le début de l'année scolaire 2017-2018. Pendant que gouvernement et syndicats font la bataille de l'opinion publique par conférences de presse interposées, les élèves et parents craignent que l'année scolaire soit déjà compromise. Dans cette interview qu'il a accordée à Sidwaya, le ministre de l'Education nationale, Jean Martin Coulibaly, rassure les acteurs que l'année blanche est hors de propos, et donne quelques explications sur ses rapports avec les syndicats.

Quel est, à ce jour, le préjudice causé par les différents mouvements des syndicats à la marche normale de votre ministère ?

En termes d'incidence, il faut déplorer les trois grèves successives de 48h, 96h et 72h qui ont été conduites, les sit-in qui sont exécutés et la non-participation à certaines activités. Du point de vue du gouvernement, les suspensions d'activités sont quand même des formes de mots d'ordre qui sont critiquables, parce qu'elles ne rentrent dans aucun ordonnancement de ce que nous avons comme textes encadrant le droit de grève. Il faut le dire clairement, l'observation de ces mots d'ordre a quand même amené à un premier trimestre qui ne s'est pas clôturé comme il se doit normalement. Des évaluations et des bulletins de note qui auraient pu situer les parents et les enseignants eux-mêmes sur les performances de nos élèves n'ont pas été faits. Cela est fort regrettable. Depuis la reprise, la suspension de la participation aux activités liées aux dossiers d'examens pose également des problèmes aux candidats. Mais je voudrais rassurer les populations et les parents qu'il n'est pas encore question ni d'année blanche ni de quoique ce soit, allant dans ce sens. Parce que notre système d'évaluation comprend un ordre d'enseignement général qui fonctionne avec des évaluations trimestrielles, et d'enseignement technique qui fonctionne avec des évaluations semestrielles. Ceci pour dire que dans le cadre des évaluations semestrielles par exemple, la période d'évaluation n'est pas encore passée et que nous pouvons tout à fait rattraper ces retards qui ont été observés.

A quel stade en êtes-vous des négociations avec les syndicats ?

La dernière journée de négociation s'est tenue le vendredi 12 janvier. A cette date, ce qu'on peut dire comme bilan, c'est que sur les quatre points subdivisés en 23 sous-points, 16 sous-points ont trouvé un consensus entre les parties. Il y a deux points qui ont été examinés mais pour lesquels toutes les parties n'avaient pas l'information pertinente et elles ont décidé qu'il fallait rechercher des clarifications. Et il y a spécifiquement le point lié à la reconstitution des carrières des ex- garderies qui a été inscrite par les syndicats de l'éducation au niveau de l'UAS (l'Unité d'action syndicale, NDLR) dans le cadre du dialogue gouvernement-syndicat. Il se pose donc ici, la question de la pertinence et de la faisabilité de vouloir l'examiner dans le cadre de ces négociations-ci. Parce qu'il faudra que nous nous assurions que les présentes discussions engagent l'UAS. A mon sens, si le consensus qui peut être trouvé ici pourrait ne pas engager l'UAS qui est beaucoup plus large que la CNSE, alors la pertinence voudrait que ce point ne soit pas traité dans le cadre de ces négociations. Mais je crois que le groupe de négociation posera le problème et on verra la décision qui en sort. Donc théoriquement, il reste 7 points à examiner et les négociations reprennent aujourd'hui 16 janvier 2018. Nous avons bon espoir qu'en deux, trois jours, ces sept points seront examinés et les négociations achevées. Ça veut dire qu'on est dans une perspective où les négociations peuvent s'achever cette semaine et conséquemment que tous les mots d'ordre puissent être levés dans ce sens.

Pourtant du point de vue des syndicats, ils ne veulent parler de consensus que sur la base d'un protocole d'accord signé par les deux parties.

Là-dessus, il ne faut pas faire de mimétisme sur le sens des négociations. Si les syndicats estiment que ces points ne sont pas des points d'accords, il faut se demander pourquoi on passe au point suivant. Je voudrais rappeler que dans le cadrage des négociations, les parties ont convenu que chaque journée de négociations soit sanctionnée par un Procès-verbal (PV). Et ce PV est adopté et signé le lendemain. Si ce PV n'est pas un engagement, ni pour eux, ni pour le gouvernement, ça pourrait poser un très grave problème si pendant qu'on progresse on considère que rien n'est acquis.

Les sept points qui restent sont donc les points d'achoppement avec incidence financière ?

Pas nécessairement. Il y a d'autres points qui ont été renvoyés pour des clarifications. Mais il y a également des questions qui ont déjà été abordées et qui ont des incidences financières. N'importe quelle plateforme a une incidence financière. Quand vous dites de construire des écoles, d'effectiver la gratuité ou que vous souhaitez avoir un trousseau, il y a une incidence financière, il n'y a rien qui n'a pas d'incidence financière dans une plateforme revendicative.

Toutefois, il reste qu'il y a une divergence dans l'évaluation de cette incidence financière. Les syndicats vous reprochent d'avoir refusé de leur communiquer cette évaluation, pour finalement donner un montant de 50 milliards à la presse. Qu'en est-il exactement ?

Je pense que dans un processus de négociation, chaque partie doit pouvoir évaluer par elle-même, les enjeux des préoccupations qui sont posées sur la table. Je ne pense pas que les syndicats eux-mêmes demandent des choses qu'ils n'évaluent pas par ailleurs. Ça causerait vraiment problème qu'on demande comme ça sans savoir combien ça peut coûter à l'Etat. Ça veut dire qu'ils ont leur propre évaluation, et ils auraient pu vous le dire, parce que ça fait partie aussi de la responsabilité qu'ils doivent prendre. Lorsque votre fils vient vous dire qu'il veut une moto, il doit avoir une idée de combien coûte la moto et de ce que possède la maison avant de venir demander. Et en tant que parent, quand vous recevez la demande de votre enfant, vous êtes obligé d'évaluer pour pouvoir lui répondre. C'est ce que le gouvernement a fait. Avant d'entrer en négociation, nous avons fait une évaluation du point de vue de la compréhension que le gouvernement a eu de la plateforme, de ce que ça pouvait coûter au gouvernement et nous n'avons pas besoin de leur communiquer cela.

Le Premier ministre a estimé que 50 milliards c'est trop alors que les syndicats évaluent encore plus hautement leurs revendications et n'entendent pas démordre. N'est-ce pas un dialogue de sourd ?

Il n'y a pas de dialogue de sourd. L'adage dit que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Quand ils disent que même si ça vaut mille milliards, les ressources de ce pays ne sont pas secrètes. L'Assemblée nationale vote chaque année ce que l'Etat a, et ce qu'il doit mobiliser en termes de déficit. Tout est transparent. Ceux qui veulent regarder, peuvent le faire, il n'y a pas de cachotteries. Et dans ce budget, la part la plus importante selon les priorités du gouvernement est détenue par l'éducation, devant même la sécurité.

Mais est-ce que le gouvernement est prêt à rallonger ce budget à mille milliards ?

Pour le rallonger, il faudrait savoir où trouver ces mille milliards, sinon c'est de la démagogie. Si vous promettez à votre fils de lui trouver un avion alors que vous avez un salaire de 200 mille, c'est de la démagogie.

Il y a le cas spécifique de l'enseignant abattu par les terroristes dans le Nord du pays, qui a été soulevé par les syndicalistes et sur lequel nous aimerions vous entendre. Il n'aurait pas encore été mandaté jusque-là, semble-t-il ?

La décence voudrait que nous n'amenions pas des sujets aussi sensibles, aussi douloureux dans un cadre de négociation. Sinon, la réponse est claire, il a été mandaté en décembre, il n'y a pas de discussion là-dessus, ils ont toute la latitude de vérifier. Mais je souhaiterais, par respect pour la famille en deuil, qu'on ne puisse pas évoquer des sujets aussi douloureux.

Aux premières heures de leur mouvement, les partenaires sociaux vous ont récusé pour conduire les négociations. Comment comptez-vous rétablir la confiance au sein de votre département pour continuer de conduire les affaires ?

ça va peut-être vous étonner mais la confiance n'a jamais été rompue entre eux et nous. Vous pouvez demander aux différents secrétaires généraux qui participent à ces négociations, nous avons des contacts pour parler de l'une ou l'autre situation. Je crois que ce qui s'est passé a été une incompréhension malheureuse. Si les syndicats de l'éducation ne discutent plus avec leur ministre, ce n'est pas possible de conduire la maison. C'est une déclaration qui n'a pas nécessairement de contenu. Le Premier ministre a souhaité se saisir du dossier lui-même dans un souci d'apaisement.

Dans ce contexte, pensez-vous vraiment pouvoir contenter les syndicats et sauver cette année scolaire?

C'est la raison de la disponibilité du gouvernement à négocier. Je dis toujours qu'un problème qui n'aurait pas de solution pour moi n'est plus un problème. C'est parce qu'il y a des solutions que nous sommes autour de la table pour permettre de sortir de cette situation. Moi je suis un éternel optimiste et je pense que cette semaine verra l'épilogue de ces discussions et que probablement dès la semaine prochaine, nous aurons un système scolaire beaucoup plus apaisé où tout le monde aura repris son poste et j'espère que chacun sera engagé à redoubler d'efforts pour rattraper les petits retards qui ont été constatés çà et là. Et je profite formuler un vœu à l'endroit de la formation nationale des syndicats : qu'ils examinent les avancées et que dans l'intérêt général, ils lèvent ces mots d'ordre-là, parce que les avancées dans les négociations montrent qu'il n'y a pas d'accrochage. Les débats se passent dans une ambiance plutôt conviviale. Tout le monde est engagé à sortir de cette situation, ils peuvent examiner ce souhait favorablement, en tout cas, nous leur seront très reconnaissants et je crois que toute la population burkinabè leur sera reconnaissante d'avoir fait un tel geste.