Angola/Burkina Faso: 5e édition du CHAN / Angola - Burkina Faso Etalons, se forger un mental d'entrée

L'objectif est d'aller jusqu'au bout. Si nous sommes solidaires et combatifs comme ce que nous avons fait durant ce stage, nous pouvons atteindre notre objectif » a-t-il laissé entendre. Pour Saboteur, l'objectif du Burkina Faso à cette compétition est d'aller le plus loin possible. « Si nous avons pu aller battre le Ghana chez lui, notre ambition est affichée. Je fais confiance à mon groupe. Les joueurs sont déterminés » a-t-il dit. Pour l'instant, le seul bémol est la blessure du défenseur Séverin Traoré. Après les examens, la sentence est tombée. Il a été déclaré forfait pour la compétition. Il pourrait être remplacé avant l'entrée en compétition des Etalons.

Le premier sanctionné par un nul vierge face à la formation olympique de la Tunisie. Pour son deuxième et dernier match de préparation, le Burkina Faso avait battu la Libye 2-0. Sur la pelouse du stade Zuiten de Tunis, les Etalons locaux avaient dicté leur loi aux Chevaliers locaux de la Méditerranée grâce à des buts de Roméo Boni et Fousséni Béao. Dans l'ensemble, le coach Drissa Malo Traoré dit Saboteur a jugé la préparation bonne. « Bon pour le moral parce que nous n'avons pas encaissé lors des deux matches.

