Tunisie: Le CSS veut le Cabiste Hamdouni

Sabri Ben Hassen, prêté au CSHL

Le Club Sportif Sfaxien a annoncé qu'il a prêté son gardien Sabri Ben Hassen au Club Sportif d'Hammam Lif pour six mois.

Notons que ce gardien avait prolongé son bail avec le CSS, de quatre saisons.

Hamdi Nagguez est toujours étoilé !

Le président de la section football de l'Etoile Sportive du Sahel, Mehdi Ajimi, a indiqué que le défenseur Hamdi Nagguez n'a pas encore rejoint le club égyptien, Ezzamalek. Il a ajouté que l'ESS a accepté le départ de Hamdi Nagguez pour Ezzamalek mais le club égyptien et le joueur n'ont pas encore trouvé un terrain d'entente sur certains détails relatifs à l'engagement. Mehdi Ajimi a indiqué que Hamdi Nagguez sera le bienvenu à l'ESS en cas d'échec de son transfert à Ezzamalek. Il a ajouté qu'il préfère que Hamdi Nagguez reste avec l'ESS jusqu'au Mondial pour recevoir des offres plus intéressantes, émanant de clubs européens.

L'Etoile attend la réponse du Lokomotiv Moscou pour Ben Amor

Le président de la section football, Mehdi Ajimi, a récemment confirmé l'offre du Lokomotiv Moscou pour s'attacher les services du milieu de terrain Mohamed Amine Ben Amor. Il a indiqué que cette offre est parvenue à la direction de l'ESS à travers un agent de joueurs et que le comité directeur du club a répondu à l'offre et attend toujours la réponse du club moscovite. Notons que le mercato en Russie commencera le 23 janvier. Mehdi Ajimi a souligné que les négociations avec Lokomotiv Moscou sont à leur première phase et que l'offre doit correspondre à la valeur du joueur et aux intérêts de l'ESS.