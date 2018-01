Congo-Brazzaville: Fanie Fayar présente son premier album

Le public pontenégrin a eu l'honneur de découvrir en premier l'opus intitulé « Bo yamba ngaï » (recevez-moi en français), produit par l'artiste elle-même, à l'occasion d'un concert qu'elle a livré le 13 janvier, à l'Institut français du Congo.

Tenue simple, sereine et confiante, Fanie Fayar est montée sur scène reçue par les applaudissements du public. Comme lors de sa prestation aux 8es jeux de la francophonie l'année dernière, en Côte- d'Ivoire, elle débute la soirée avec le titre U-labula, un chant calme qui est en fait une reconnaissance à la vie.

Puis, elle entame par la chanson Bo yamba ngaï qui est le titre donné à son album, et petit à petit, le chaud s'installe. Ses titres, tantôt saccadés et dansants comme Bakana sega (Disputes et rires) qui parle de l'unité ou Mbeni bo (C'est comme cela) qui évoque les difficutés des artistes, tantôt mélancoliques avec Koléla té (Ne pleure pas), Madima (Une pensée pour toutes les personnes qui souffrent et pour les êtres chers qui ont quitté ce monde) et Kani mutu qui parle de la non assistance, ont été suivis avec attention.

Fanie Fayar, artiste complète, a séduit avec le balafon et le djémbé ( des instruments qu'elle maîtrise bien), ses pas de danse, ses compositions, sa voix et sa musique (combinaison de sons traditionnels et modernes). La surprise de la soirée: le public a eu droit à un bonus, une chanson rumba signée de Fanie Fayar intitulée Désolé qui parle d'amour.

Un titre qui a marqué les esprits car fredonné par le public au sortir du concert. « J'ai aimé, c'est une chanson simple et belle. Cela a été une surprise pour tout le monde de constater que Fanie Fayar pouvait aussi faire de la rumba congolaise. Je ne m'y attendais pas », a confié un spectateur.

Ce concert de Fanie Fayar est le premier qu'elle livre dans la ville océane, à la satisfaction du public qui a pu l'apprécier pour la première fois sur scène. Les huit titres qui composent l'album Boyamba ngaï sont chantés en différentes langues du Congo et d'ailleurs (Lingala, sango, bouissi, kongo, français ... ).

Au cours du concert, à la demande de Fanie Fayar, une minute de silence a été observée en mémoire de l'artiste congolais Nzongo Soul, décédé le 10 janvier à Paris, en France.

Par ailleurs, il faut noter que la sortie officielle de l'Album Bo yamba ngaï aura lieu le 24 janvier à l'Institut français du Congo de Brazzaville. L'artiste congolaise Fanie Fayar, rappelons-le, a été médaillée d'or en catégorie chanson aux 8es jeux de la francophonie.