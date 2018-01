Afrique: Angola-Burkina Faso - Déclarations d'avant-match

Srdjan Vasiljevic (entraîneur de l'Angola)

« Les joueurs sont décidés à réussir un bon tournoi. On s'est bien préparé pour atteindre nos objectifs. Pour préparer mon équipe, j'ai du suivre nos trois adversaires et même à travers la presse, j'ai récolté un nombre important d'informations. Cela va nous permettre d'avoir des idées sur eux. Nous allons jouer loin de nos supporters, mais ce n'est pas un handicap. Dans une phase finale, les matchs se jouent sur le terrain. Il faut donc se donner à fond et croire en nos chances. Pour ce premier match face au Burkina Faso, je pense que la situation de l'adversaire est meilleure que la notre, mais nous voulons gagner. On misera sur la volonté et l'engagement pour essayer de prendre le dessus sur le Burkina Faso. Le premier match est important et donc, on ne doit en aucun cas le rater ».

Idrissa Malo Traoré (entraîneur du Burkina Faso)

« Avant de venir ici au Maroc, nous avons effectué un stage de préparation pour s'adapter aux conditions climatiques car elles sont différentes à celles du Burkina Faso. Nous voulons réussir un très bon tournoi. On veut attirer l'attention du public marocain et africain durant ce tournoi, en proposant du beau jeu. J'ai dit aux joueurs qu'il faut se donner à fond pour se qualifier au deuxième tour. Ça va aussi leur permettre d'attirer l'attention des recruteurs qui vont sans aucun doute suivre ce CHAN »