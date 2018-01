Afrique: Les Supers Eagles touchent du bois

Photo: CAF

Super Eagles du Nigeria

10° et beaucoup de vent, on ne peut pas dire que le temps était idéal au coup d'envoi du 2e match dans le groupe C à Tanger entre le Nigeria et le Rwanda.

Poussés par quelques-uns de leurs supporters, les Nigérians ont dominé presque l'intégralité de la rencontre, sans pour autant parvenir à marquer. Ils se sont procuré beaucoup d'occasions de buts. Le milieu offensif de Kano Pillars, Rabiu Ali a raté quatre occasions nettes en première période. A la 6', il ne profite pas d'un mauvais dégagement de la défense du Rwanda. Sa tête effleure la transversale. Il va se retrouver à la 19' seul face au gardien rwandais, Eric Ndayishimiye. Ce dernier réussit un arrêt important pour son équipe. Rabiu Ali va manquer deux autres occasions, la plus importante à la 42' lorsque son tir heurte le poteau gauche du portier rwandais.

En deuxième mi-temps, les joueurs des deux équipes ont donné l'impression de n'avoir pas pu produire du jeu, probablement engourdi par le froid qui se faisait plus glacial. Une météo qui a affecté même l'affluence puisque nombre de supporters ont quitté le stade juste après le premier match Libye-Guinée Equatoriale.

L'attaquant de Rivers United, Chukwudiebube Ogbugh va également s'illustrer dans la rubrique occasion manquée. Sa tête a été stoppée par le portier rwandais. Une nouvelle tentative nigériane heurtera le poteau à quelques minutes du terme de la rencontre.

Le Nigéria et le Rwanda se partagent ainsi la deuxième place du groupe C avec un seul point, tandis que la Libye est en tête avec trois points et enfin la Guinée Equatoriale qui ferme la marche.

Réactions :

Salisu Yusuf (entraîneur du Nigéria)

« Nous avons eu des occasions, mais nous avons été malchanceux. Le Rwanda a misé sur une stratégie défensive et elle a marché. Les joueurs ont fait un bon match et nous ne regrettons rien. On n'a pas eu de chance et c'est tout. C'est le football. Je reste positif car la chance n'a pas été de notre côté. Le prochain match sera face à la Libye qui a gagné face à la Guinée Equatoriale. Ce sera un match ouvert »

Antoine Hey (entraîneur du Rwanda)

« Je suis satisfait du résultat. L'essentiel c'est de ne pas avoir perdu lors du premier match. Je suis satisfait aussi de la prestation de mon équipe. On est en nette progression. Je ne vais pas mettre de la pression sur les joueurs. On va essayer d'opérer des changements lors des prochains matchs. On affrontera la Guinée Equatoriale vendredi. Il faut donc gagner cette rencontre si on veut passer au deuxième tour. En première mi-temps, on a joué en défense pour attendre le Nigéria car c'est une bonne équipe. Mais à la pause, nous avons changé le dispositif. En fin de match, on a tenté quelques offensives quand même »