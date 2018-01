Afrique: Cameroun - Congo - déclarations d'avant-match

Rigobert Song (entraîneur du Cameroun)

« J'étais joueur et maintenant je suis entraîneur, j'essaye de transmettre mon expérience aux joueurs, notamment durant ce CHAN qui est un tournoi très important. Nous avons de bons joueurs qui ont des qualités et qui ont prouvé dans notre championnat. Notre objectif, c'est d'atteindre au moins la finale. Pour cela, il faut respecter les adversaires. Les joueurs doivent se concentrer et s'appliquer sur le terrain. Je sais que les conditions climatiques ne devraient pas être favorables car il y'a une différence entre le Cameroun et le Maroc, mais nous allons gérer ça. Je suis aussi content d'avoir pu récupérer un joueur blessé. Donc, on aura plus de solutions. Le match face au Congo est important car il peut être la clé de la qualification pour les quarts de finale. J'ai insisté auprès des joueurs pour gagner ce premier match et oublier certains matchs que nous avons perdus ».

Barthélémy Ngatsono (entraîneur du Congo)

« On est venu au Maroc pour réaliser un bon résultat. Nous allons avoir deux adversaires qu'on connaît bien et dont le niveau est presque similaire au notre. Je parle du Cameroun et du Burkina Faso. La différence sera donc faite sur le plan offensif. Ce CHAN est une occasion très importante pour nous afin de montrer le vrai visage du football congolais puisque les joueurs sont issus du championnat local. C'est aussi une occasion pour eux d'endosser peut-être une carrière professionnelle. On s'est bien préparé et on veut à tout prix bien négocier cette première rencontre face au Cameroun. Nous avons l'ambition de passer le 1er tour, mais il faut prouver cela sur le terrain. Notre tâche ne sera pas facile. C'est un groupe très ouvert et chacune des quatre équipes peut se qualifier ».