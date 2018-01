Cote d'Ivoire: Crise FIF-Clubs - Le G42 devient G52 et saisit l'inspection générale de l'État

Après le communiqué de la Fif qui refuse d'organiser une Assemblée générale extraordinaire comme le souhaite plusieurs clubs, le G42 a réagi le lundi 15 janvier 2018, au cours d'une conférence de presse. « Nous prenons acte de ce communiqué et allons en tirer les conséquences », a assuré ce groupement qui annonce avoir grossis ses rangs avec dix autres clubs.

Au terme d'une analyse fallacieuse en droit comme en fait, le Comité exécutif de la Fif a déclaré qu'il ne convoquera pas l'Assemblée générale que nous avons demandée. Au lieu de faire droit à notre demande d'organiser une Ag comme les y obligent nos statuts, les membres du Comité exécutif ont choisi d'installer un climat de terreur au sein de notre famille sportive. Nous prenons acte de ce communiqué et allons en tirer les conséquences.

Réaction du G42

Nous voulons faire plusieurs précisions sur les déclarations intempestives de la Fif. D'abord, toutes les pièces qui ont été transmises au Comité exécutif sont parfaitement valables. Nous tenons aussi à souligner que le Comité exécutif ne saurait être le juge de la régularité des pièces qui lui ont été transmises. Cette compétence appartient à l'Assemblée générale qui vérifie toujours en début de séance, la régularité de sa convocation et l'existence ou non du quorum nécessaire pour délibérer valablement. En outre, c'est à la réception des requêtes individuelles que la Fif aurait dû analyser la recevabilité des pièces qui lui ont été transmises.

Le G42 va-t-il organiser l'AG ?

Nos statuts disent qu'en cas de défaillance du Comité exécutif, les membres qui ont demandé l'Ag peuvent la convoquer eux-mêmes. Depuis le 29 décembre dernier, le compte à rebours a commencé. Nous allons prendre nos responsabilités et organisé une Ag si cela est nécessaire. A partir du moment où le Comité exécutif dit qu'il ne tiendra pas d'Ag, nous ne sommes plus tenus d'attendre les 30 jours. La balle est dans le camp des clubs. Il y a plusieurs recours. Nous pouvons même bloquer le championnat. Mais pour l'heure, nous sommes dans une posture où nous voulons organiser notre Ag.

Affaire du retrait de 4 clubs

Si ces 4 clubs devaient se désister, je pense que logiquement ils nous auraient adressé un courrier nous informant de leur démarche. Jusqu'à ce jour, aucune de ces 4 équipes ne nous a approchés dans ce sens. Curieusement, c'est la fédération qui annonce que des clubs se seraient désistés sans en apporter la preuve. Pour nous, il n'y a donc pas d'équipes qui se sont retirés jusqu'à preuve du contraire.

Impact de ces retraits

Nous insistons sur le fait que la preuve n'a pas été prouvée concernant ces désistements supposés. Mais le plus important est qu'ils n'ont aucune incidence sur la validité du quorum pour convoquer l'Age. Dès l'instant où le Comité exécutif est saisi par 50% +1 des membres actifs, il est tenu de convoquer cette rencontre. Aucune procédure de rétractation n'est prévue par nos textes et aucune autre possibilité ne s'offre au Comité. D'ailleurs si la Fif parle de 4 retraits, c'est que ces 4 clubs l'ont préalablement saisie.

Essoufflement du combat du G42 ?

Quand on commençait le mouvement, la Fif a dit que cela ne durerait que quelques jours avant de s'essouffler. Mais ce mépris et ce manque d'humilité a conduit tous les dirigeants de clubs à vouloir reprendre leur association entre leurs mains. Je tiens à annoncer à l'opinion publique que depuis le dépôt de notre requête, d'autres clubs nous ont rejoints. En dehors des 42, il y a 10 autres équipes qui ont pris fait et cause pour notre combat et veulent une Ag. Le G42 est donc désormais le G52.

Soutien du football féminin

Nous avons le soutien du football féminin. Nous sommes solidaires de leur combat. La situation de cette discipline est même plus grave que celle des hommes. Car, le financement vient de la Fifa. Malheureusement, les saisons 2016-2017 et 2017-2018 n'ont pas encore débuté. Nous nous perdons dans les chiffres et les dates. En outre, quand nous jouons, les filles sont soumises à un timing en jouant chaque 3 jours. C'est de l'improvisation. L'exemple du football féminin est la preuve que nous avons un problème de gestion à tous les niveaux. Que ce soit au niveau financier, humain ou en matière d'organisation.

Remous à l'amicale des arbitres

Nous avons à dessein gardé le silence sur cette volonté de déstabiliser l'amicale des arbitres. Mais il n'y aucune ambiguïté. Cette amicale a des textes. Et ceux qui appellent à faire sauter le président Boubacar Sharaf ne sont même pas des membres actifs du fait qu'ils ne sont pas à jour de leur cotisation. Comment pourraient-ils le démettre ?

Mission de la FIFA

Nous tenons avant tout à remercier Veron Menengo-Omba et exprimer notre admiration au président Gianni Infantino. La Fifa a été très attentive à la demande des clubs. Elle a donc conduit une mission d'information en Côte d'Ivoire. Comme son nom l'indique, cette mission n'avait pour seul but que de venir s'enquérir de la situation en rencontrant les différents acteurs. L'avis de la Fifa sur cette crise en gestation n'est donc pas encore connu.

Crise ou pas en Côte d'Ivoire ?

Il y a les prémisses d'une crise en Côte d'Ivoire. Si nous n'allons pas à l'Ag, ce conflit serait officiel comme ce fut le cas au Togo, au Mali ou au Cameroun. Mais si nous allons à cette rencontre, il n'y a pas de problème. Notre souhait est que notre mandataire saura se mettre au-dessus et ne nous conduira pas au chaos.

Polémique rencontre clubs-religieux

La polémique est inutile. Nous nous sommes retrouvés chez l'imam Boikary Fofana. Mais pas pour demander une médiation. Nous voulions seulement exposer la situation du football ivoirien à toutes les confessions religieuses et demander les prières des religieux pour que la main de Dieu soit sur notre football. Nous avons toujours confié ce mouvement à Dieu. Il ne faut pas que nos détracteurs noient le poisson.

Plainte contre des membres du G42

Cette plainte a été annoncée par voie de presse. Selon certaines informations, ce serait une plainte contre X. Nous nous rendrons accompagné de notre avocat à la police judiciaire après cette conférence de presse pour vérifier la matérialité de cette plainte et décider de la conduite à tenir. Peut-être tous les 42 présidents seront entendus par la police. Mais nous restons sereins face aux gesticulations du Comité exécutif qui continue d'afficher son mépris à l'égard de ses mandants.

Les actions du G42

En attendant l'Ag, nous avons menés deux actions à ce jour qui sont en rapport avec la mauvaise gestion de la fédération. Nous avons saisi l'Inspection générale de l'Etat à l'effet de conduire un audit des fonds publics mis à la disposition de la Fif de 2012 à ce jour. Une requête en demande d'information a été aussi adressée à la Fif par certains membres actifs en se fondant sur les articles 20 et 34 qui exigent que nous soyons informés de toutes les affaires de notre association. Nous avons accordé 8 jours au Comité exécutif pour nous répondre.