Tunisie: Forum d'affaires avec l'Inde

Les secteurs concernés sont les suivants : fer et acier, métallurgie, cuivre, aluminium, produits en acier inoxydable et ferraille, ingénierie et produits alimentaires, produits agroalimentaires, aliments transformés, produits de consommation, cosmétiques, produits pharmaceutiques et formulations, textiles et vêtements, cuisine / équipement alimentaire, épices, produits alimentaires, produits de cuisine / équipements (ustensiles en acier inoxydable), électricité industrielle et de consommation, équipement / machineries liés à l'équipement de traitement des métaux, équipements de cuisine et de nourriture, emballages souples, produits électriques, tissus et vêtements, etc.

Forum économique Tunisie-France

En marge de la première visite officielle en Tunisie du président français Emmanuel Macron, un Forum économique Tunisie-France aura lieu le jeudi 1er février au Palais des Congrès de Tunis auquel prendront part environ 800 opérateurs économiques, dont des personnalités du monde des affaires françaises et tunisiennes, et de hauts fonctionnaires tunisiens.

Deux thèmes seront débattus au programme ; le premier portera sur les réussites économiques en Tunisie, et le second sur les transformations de l'économie mondiale et l'inclusion de la Tunisie dans cette transformation. Ce forum sera clôturé par le président français Emmanuel Macron et le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed.

Export Lab

L'AmCham Tunisia présentera ses activités au cours d'une conférence qui sera organisée, aujourd'hui, mardi 16 janvier, à 9h00, au Moevenpick Hotel Gammarth. Des détails seront données au sujet du lancement du projet "Export Lab", financé par le Mepi (The U.S.-Middle East partnership initiative).