Tunisie: «Farhat Yamoun» de théâtre à Djerba et le comité arabe du théâtre

L'accord mentionne la tenue d'une foire durant la manifestation autour des publications du comité arabe du théâtre. Le comité fera don d'une copie de ses publications à la bibliothèque du festival, à la fin de la foire.

Le comité arabe du théâtre participera aussi aux activités programmées durant ce festival, avec l'organisation d'une session de formation sur le théâtre scolaire qui s'étalera sur trois jours en plus des sessions de formation destinées aux instituteurs des écoles primaires et des professeurs des collèges et lycées.

Cette 27e édition rendra hommage à la star du cinéma et du théâtre égyptien Ahmed Badir, au metteur en scène libanais Faek Homaissi, en plus des Tunisiens Lassaad Mahwachi et Mohamed Elouni, outre un hommage posthume à la femme de théâtre Raja Ben Ammar, a fait savoir le directeur du Festival Zouheir Ben Terdayet.

«L'ouverture du festival sera avec la pièce «Peur(s)» de Fadhel Jaïbi et la clôture avec la pièce de Taoufik Jbali «30 ans déjà», dans l'attente de la confirmation des participations arabes de Palestine, Jordanie, Maroc, Algérie et Libye» a-t-il ajouté.

La 27e session du festival Farhat Yamoun de Théâtre portera le nom du défunt Moncef Belhaj Yahya, enfant de l'île, premier directeur du centre national des arts de la marionnette de Tunis et parmi les marionnettistes et metteurs en scène actifs sur la scène du théâtre tunisien.