Tunisie: 2e édition des Journées de la musique arabe

A ce sujet, le Dr Yosr Zinelabidine, président de l'association du club Sombati de musique arabe, fondateur et directeur de ces journées, nous a indiqué que cette 2e session comporte deux principaux volets, à savoir académique avec les colloques et rencontres-débats, et pratique à travers les divers ateliers ainsi que deux concerts musicaux.

Les colloques et les ateliers auront lieu à Dar Echarâa à la Médina du 18 au 20 janvier, et les concerts au Théâtre municipal les 19 et 20 janvier. Un hommage sera rendu à l'invité d'honneur, l'artiste Mohamed Ghnia le 19 janvier, au terme du concert du club Sombati de musique arabe.

Il est à noter que la 1ère session a eu lieu l'année précédente au mois de janvier 2017.

Le jeudi 18 janvier, un colloque sur les styles de musique orientale sera l'occasion pour la présentation de communications-débats, dont «Le mouachah dans la musique arabe» par Dr Samiha B.Said, «Le style musical témoin du changement du discours musical» par Dr Aïcha Kallali, ainsi que «Les styles de musique orientale» par les artistes-enseignants Anis Klibi et Fethi Bousnina.

Lors de la deuxième journée du vendredi, 19 janvier, se tiendra un colloque sur les instruments de basse et leur place dans la musique arabe avec la présentation de communications-débats autour de «la contrebasse et du violoncelle et leur place dans la musique arabe» par Dr Samir Bécha et Anis Mouadeb, «L'étude acoustique et organologique des instruments de basse» par Mouna Amari. Deux ateliers sur «Les techniques d'exécution instrumentale sur le violoncelle et la contrebasse» auront lieu à partir de 14h30 et seront animés respectivement par Mohamed Ghnia et Chaouki Kifaya.

La journée du samedi 20 janvier verra un colloque sur «les styles de musique chez Riadh Sombati» avec la présentation de communications sur «La composition du poème et le côté soufi de Riadh Sombati» et qui seront présentées par Iteb Jelail, Walid Mélichi et Sheherazad Helal.

Quant aux concerts, le premier aura lieu le vendredi, 19 janvier, au Théâtre municipal et sera animé par le club Sombati de musique arabe sous la férule des maestros Wajdi Mzali et Sofiène Khéchine. Il sera marqué par la participation de l'invité d'honneur, le violoncelliste Mohamed Ghnia. Un hommage lui sera rendu au terme de ce concert.

Le second concert, c'est celui de clôture et qui aura lieu le samedi 20 janvier à 19h00, au Théâtre municipal, avec la participation des artistes Slah Mosbah, Shehrazad Helal et Mohamed B.Salah.