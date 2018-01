Tunisie: Acquisition en vue de 28 rames

En plus de l'Institut allemand de crédit pour la reconstruction, les participants au financement sont aussi la Banque européenne pour l'investissement avec un crédit d'une valeur de 83 millions d'euros (247 millions de dinars tunisiens) et l'Agence française de développement avec un crédit d'une valeur de 16,4 millions d'euros correspodant à une valeur de 48 millions de dinars tunisiens. Egalement, un financement provenant des ressources générales du budget de l'Etat d'une valeur de 1,6 million d'euros ou 4,5 millions de dinars tunisiens sera mobilisé.

Cette tranche constitue un complément du projet en question et vise essentiellement à consolider le système de transport collectif en développant le transport ferroviaire dans les grandes villes à forte densité démographique. Il s'agit aussi de diminuer l'encombrement dans les routes, économiser l'énergie et le coût du transport, assurer une sécurité totale au profit des usagers et gagner du temps tout en luttant contre la pollution due à l'émission des gaz nocifs.

