Tunisie: Dur pour Ons Jabeur...

Mais elle peut jouer à un haut niveau si elle se trouve dans un grand jour et qu'elle retrouve sa fraîcheur et sa solidité physique. A noter aussi que Malek Jaziri joue aujourd'hui en double.

Pour Ons Jabeur, le tirage au sort n'a pas été clément. Elle aura affaire aujourd'hui à la Russe Elena Vesnina, tête de série n°16 du tournoi et qui a une longue expérience du circuit. Ons n'aura pas le trac, elle qui a battu en 2017 deux têtes de série. On rappelle que Ons Jabeur a mal entamé sa saison avec deux défaites au premier tour à Shenzhen et à Sydney la semaine dernière.

Melbourne sera, pour deux semaines, la capitale du tennis mondial pour messieurs et dames. La Tunisie est représentée par ses deux joueurs fétiches Malek Jaziri et Ons Jabeur.

