Cote d'Ivoire: CEI - Des ONG de la société civile font des propositions de réforme de la structure

Ferdinand Gauze, président de l'Ong Agir pour la paix et la réconciliation (Adjl), a fait savoir que la réforme du Code électoral permettra de renforcer la démocratie en Côte d'Ivoire et d'organiser des élections dont les résultats ne seront pas contestés.

Pour lui, le retrait de ces premières personnalités citées est justifié par le caractère laïc de la République et le principe d'égalité de toutes les philosophies et pensées devant la loi.

Ces amendements, selon Sindou Bamba qui parlait au nom des responsables de ces structures non gouvernementales réunies dans les locaux de la Cerap à Cocody, visent à renforcer l'indépendance de la Cei tant vis-à-vis du gouvernement que des groupements et partis politiques. «

