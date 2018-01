Ile Maurice: Prévisions internationales - Le cyclone intense Berguitta comparé à Hollanda

Berguitta est, pour l'heure, classifié comme un cyclone de catégorie 3 avec des vents de 185 km/h. Idem que celui de Hollanda, qui a touché Maurice en 1994 et qui avait fait des dégâts énormes.

Les prévisions internationales sont, toutefois, unanimes : Berguitta peut encore s'intensifier pour atteindre la catégorie 4 soit un cyclone tropical très intense. Il devrait frapper Maurice dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les prévisions internationales suivent l'évolution et le déplacement de Berguitta avec beaucoup d'attention. Aux Etats-Unis, Us Navy et Air Force Joint Typhoon Warning Centre affirment que le cyclone peut être comparé à un ouragan. Des dégâts importants sont à prévoir s'il frappe de plein fouet Maurice.

Même constat pour le site AccuWeather. Berguitta pourrait s'intensifier en un cyclone de catégorie 4 et se rapprochera dangereusement de Maurice mercredi. Des vents violents sont attendus alors que les fortes averses pourraient causer de gros dégâts.

BBC a également une analyse. Berguitta passera très proche de Maurice et de La Réunion. Des vents de plus de 160 km/h et des pluies diluviennes causeront des dommages considérables dans les îles. Le cyclone devrait passer très proche de Maurice, soutient aussi la BBC.