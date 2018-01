Ile Maurice: En Angleterre - Soondressen Cooppen, gérant de maisons de retraite, interdit d'exercer à vie

Une forte odeur d'urine et de la moisissure sur les murs. C'est ce que les inspecteurs ont noté lors de leur descente dans les trois maisons de retraite gérées par le couple Cooppen, connu en Angleterre comme étant des millionnaires. C'est ce que rapporte le Daily Mail de ce mardi 16 janvier. En sus de cela, les inspecteurs ont rencontré des personnes âgées déshydratées et mal nourries.

Il a été trouvé coupable de négligence et de maltraitance envers les personnes âgées après une inspection de la Care Quality Commission dans ses trois maisons de retraites, situés à Sutton et à Surrey.

Le couperet est tombé. Le tant contesté gérant de maisons de retraite en Angleterre, Soondressen Cooppen, ne peut plus exercer. Décision prise par le Nursing and Midwifery Council (NMC).

