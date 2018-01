Au cours de cette session dite budgétaire, les 127 députés ont eu à examiner et adopter 14… Plus »

J'ai été très heureux de recevoir les maires de la région du Nord. Ils sont venus me témoigner leur reconnaissance et j'en suis très flatté.

travailler à leurs côtés. Il leur a également prodigué des conseils. Il les a invités à se tenir la main et à continuer le combat pour l'atteinte des objectifs du Plan national de développement économique et social (PNDES) du président Roch Marc Christian Kaboré. « Je suis très comblé.

Vous l'aurez bien compris, la parenté à plaisanterie entre Gourmatché et Yadcé qui est passée par là. C'est avec fierté et honneur que l'ex-député de la 7e législature a dit merci à ses hôtes du jour tout en leur promettant de continuer à

Pour elle, au delà des clivages politiques, c'est une histoire de famille. Etait également de la partie le maire de la commune rurale de Tansarga, dans la région de l'Est, Prosper Boulkindi Coulidiaty étaient aussi présent. Celui-là même qui s'est présenté comme maire de Tansarga et de Titao.

« Il faut se féliciter de l'initiative prise par les maires de la région du Nord. Jacob Ouédraogo un le militant, un député, et un citoyen qui s'est assumé pleinement et il va manquer à l'Assemblée nationale », a expliqué Mathieu Bebrindga Ouédraogo, député de région du Nord.

