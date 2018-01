Cote d'Ivoire/Namibie: Chan 2018 - Mauvais signe pour les Eléphants

Bref, si la Côte d'Ivoire veut poursuivre l'aventure, il lui faudra des ressources inédites de motivation, un peu plus de vigilance et de réalisme face à la séduisante Zambie et à une orgueilleuse Ouganda.

Sur l'ensemble de la partie, elle ne s'est montrée dangereuse que deux fois. Toutes ces défaillances ont mis en confiance la bande à Giovani Mannetti qui, avec un peu plus d'inspiration et sans l'abattage de la défense adverse, aurait pu inscrire deux buts avant la fin des 90 minutes.

Face à de vaillants et athlétiques Namibiens (loin, cependant, d'un foudre de guerre), les Ivoiriens, peu imaginatifs et patauds, ont joué au petit trot. Ils avaient du mal à coordonner leurs actions, à aligner deux passes de suite.

Sur le plan collectif, l'adversaire a paru assez homogène et déterminé, contrairement aux Eléphants peu mordants, notamment dans l'entrejeu et en attaque.

