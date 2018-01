Cote d'Ivoire: Pdci-Rda/ Bédié aux militants - Prenez les dispositions pour obtenir les résultats attendus

Le siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a vécu, hier lundi 15 janvier 2018 , une véritable ambiance de fête.

Les instances de cette formation politique se sont donné rendez-vous pour présenter les vœux au président de leur parti, Henri Konan Bédié, et son épouse.

Ainsi, tour à tour, le secrétaire exécutif, les vice-présidents, les membres du Conseil exécutif, les présidentes Ufpdci-Rda, le groupe parlementaire... sont passés pour saluer avec déférence le premier responsable du Pdci-Rda.

Des artistes tels Antoinette Konan, N'Guess Bon Sens, Luckson Padaud... étaient aussi présents pour y apporter la note de gaieté. Le couple Bédié a apprécié l'évènement à sa juste valeur.

« Nous sommes particulièrement sensibles aux mots choisis que votre porte-parole a bien voulu prononcer à notre endroit.

J'ai déjà eu l'occasion d'adresser mes vœux aux militants du parti et à la nation tout entière. 2018 est une année particulièrement importante aussi bien pour notre parti que pour notre pays. Il nous appartient de prendre les dispositions qui s'imposent pour que nous obtenions les résultats que nous attendons.

J'ai déjà donné des orientations dans ce sens relativement à notre comportement en tant que famille politique. Je veux donc à nouveau et à l'occasion de cette manifestation renouveler les vœux de bonne santé et de prospérité que je forme pour vos familles et à chacun de vous... », a indiqué le président du Pdci-Rda.

Le porte-parole des militants, Konan Marius, député d'Attiégouakro, a réaffirmé l'attachement et surtout la confiance des militants à leur président.

Il a soutenu que les militants sont fiers de sentir que Konan Bédié est proche d'eux. Konan Marius a insisté sur le fait que 2020 demeure l'objectif prioritaire de l'ensemble des militants du Pdci. L'ex-chef d'État a profité de cette cérémonie de présentation de vœux pour décorer Nangban Ignace, grand officier dans l'ordre du Bélier.

Les orientations de Bédié

Le président du Pdci-Rda a rappelé hier, au cours de la cérémonie de présentation de vœux des militants de son parti, qu'il leur avait donné des orientations dans son adresse du 31 décembre.

A cette occasion, il avait demandé aux délégués de son parti de rassembler autour d'eux les cadres et les élus de leurs circonscriptions respectives, pour conduire et gérer ensemble et efficacement les activités du parti.

« Les acquis récents montrent à souhait la nécessité de la paix. C'est pourquoi je voudrais renouveler mon appel pressant à l'union et à la cohésion qui, seules, permettent le développement auquel nous aspirons tous.

Apprenons tous à penser plus aux autres qu'à nous-mêmes, en un mot, apprenons à être plus humbles et moins égoïstes », précisait-il.

Henri Konan Bédié a mis en avant le fait que 2018 sera l'année charnière pour la consolidation de l'union qui a valu tant de victoires au Rhdp.

« Voyez-vous, nous sommes condamnés à vivre ensemble. J'observe que les échéances électorales à venir de 2020 continuent d'occuper toutes les pensées au point de cristalliser les positions des uns et les autres...

Je voudrais, encore une fois, inviter les cadres des partis membres du Rhdp à travailler au renforcement de la confiance entre nous.

C'est cette confiance qui viendra renforcer la cohésion que nous appelons de tous nos vœux. Le Président Alassane Ouattara et moi-même travaillons à cela », insistait-il.