Burkina Faso: Coopérative d'électricité de Sindou - Un outil du développement qui divise

Au cours de cette session dite budgétaire, les 127 députés ont eu à examiner et adopter 14… Plus »

« Nous leur avons demandé cela puisqu'une fois par an un bilan moral et financier doit être fait ». Yaya Touré reconnait que lui et certains habitants de la localité ont procédé au cours de décembre 2017 à la fermeture des bureaux de la COPEL, cela pour imiter les actions qui en 2014 ont fait partir le premier bureau de la COPEL.

Durant plus de 3 heures d'horloge, il s'est entretenu avec le premier responsable de la province sans, pour autant, parvenir à faire élire le bureau le même jour. Toutefois, sa majesté obtient que la relecture des textes régissant la COPEL soit diligentée et que l'élection du bureau ait lieu dès le 31 janvier 2018.

Chose que les consommateurs, présents dans la salle, ne voulaient pas entendre. Pour eux, le bureau doit être renouvelé, hic et nunc, et conduire ce toilettage des textes. Pour certains d'entre eux, l'administration était de mèche avec l'autre camp.

Malheureusement, cette AG qui s'est tenue sous une haute surveillance de la police et de la gendarmerie s'est achevée en queue de poisson parce que les responsables du Fonds de développement de l'électrification (FDE) n'avaient pas le même entendement du déroulement de l'ordre du jour que les consommateurs qui avaient rempli la Salle de spectacle de la maison des jeunes et de la culture.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.