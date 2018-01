Afrique: Edwin Hawkins, auteur de "Oh Happy Day" est décédé

L'Américain Edwin Hawkins, auteur de la célèbre chanson "Oh Happy Day", est mort ce lundi 15 janvier 2018, à l'âge de 74 ans, a confirmé son agent aux médias.

Il est une des stars, un des fondateurs du gospel moderne.

En effet, avec bien d'autres chanteurs (Andrea Crouch et James Cleveland), Edwin Hawkins est considéré comme l'un des fondateurs de la musique gospel moderne.

Au-delà du succès qu'a connu son titre fétiche "Oh Happy Day", le chanteur a continué, toute sa vie, à chanter, joué et célébré la musique qui consacre la foi et la gloire de Dieu.

« Membre fondateur du groupe "Northern California Youth Choir", il rencontre le succès dès leur premier album sorti en 1968 grâce à "Oh Happy Day".

Le titre est joué par les stations de radio de la baie de San Francisco. Il devient un grand succès en 1969, en dépassant rapidement le million de disques vendus», relate le site internet France.info.

A noter qu'en 1970, la chanson "Oh Happy Day" lui a permis de décrocher un premier Grammy Award. Par la suite, auteur d'une dizaine de disques, l'Américain a remporté trois autres Grammy Awards.

En tout, il a gagné quatre fois cette distinction décernée par la «National Academy of Recording Arts and Sciences» pour honorer les meilleurs artistes et les meilleurs techniciens en musique.