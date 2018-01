Madagascar: Zones sinistrées après Ava - Insécurité alimentaire à craindre à Brickaville

Vue globale. Quant aux zones sises dans la partie Est de la Grande Ile, le survol effectué, hier 15 janvier, a permis d'évaluer la situation dans les districts d'Amparafaravola, Ambatondrazaka, Andilamena, Vavatenina, Fénérive-Est, Soanierana Ivongo, Sainte-Marie, Foulpointe, Toamasina I et II, Vatomandry, Mahanoro, Marolambo et Anosibe An'Ala. Ces deux survols étalés sur deux jours ont été financés par l'UNICEF à travers un fonds ECHO, en collaboration avec le PAM. Une vue globale de la situation post-Ava est attendue incessamment.

Miandrivazo. Depuis la semaine dernière, les survols se succèdent dans les zones sinistrées, notamment dans les régions. Financées principalement par les organismes partenaires et le secteur privé, ces opérations de survol ont permis d'évaluer, d'une part, l'étendue des dégâts, mais également de coordonner les activités de soutien aux populations des zones sinistrées. Dans les parties Ouest et Nord-ouest de Madagascar, les localités de Miandrivazo, Maintirano, Mahajanga, Mahajamba, Antsohihy et de Mampikony ont été survolées dimanche dernier. Miandrivazo où la rupture du barrage de Mahajilo a inondé la quasi-totalité des zones agricoles et la majeure partie de la ville, pourrait connaître également des difficultés dans les prochains mois dans les domaines agricole et alimentaire.

