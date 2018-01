Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Descente chez les « Zafimaniry »

Durant une heure de rencontre avec les personnalités traditionnelles et les autorités locales qui s'est tenue au « Lapa », Hery Rajaonarimampianina a donné une instruction afin que les matériels et les équipements du BNGRC régional soient mis à contribution pour commencer les travaux prioritaires comme la réhabilitation de la route reliant Ambositra - Ambohimitombo. Le Chef de l'Etat a aussi visité le marché d'Ambalasoaray qui se trouve à 20km d'Ambositra.

Face aux difficultés subies par la population locale qui a été frappée de plein fouet par le dernier cyclone Ava, le président Hery Rajaonarimampianina a proposé la promotion de la production d'éthanol et la production d'énergie à partir de bagasse. Les jeunes « Zafimaniry » bénéficieront également de formations sur le savoir-faire et le symbole des motifs significatifs de la culture locale et une formation de guides touristiques.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.