Madagascar: Musique jazz - Retour en force de « Solomiral »

« Solomiral » rapportera son « vakojazzana ».

Il fut un temps où « Solomiral » a connu ses heures de gloire. Aujourd'hui encore, bien que Hajazz et ses frères se soient fait un nom chacun de leur côté, la bande signera son retour prochainement.

Une grande nouvelle pour les inconditionnels. Le 26 janvier, Mendrika et ses frères reviennent sur la même scène du « Cercle germano-malagasy » le temps d'une soirée. Toujours versant dans le jazz et toutes ses couleurs, le registre ne change pas. Le jazz à la base, sans exclure le genre plus traditionnel pour donner « Vakojazzana » qu'ils présenteront pour l'occasion.

Ils se sont fait connaître avec les morceaux comme « Sasa-miandry », qui sont alors devenus de tubes au fil du temps. Entre-temps, chaque membre s'est fait un nom, tout en se trouvant une place avec « Bako » et « Hafatra ». Jusqu'à maintenant le répertoire du groupe tourne essentiellement autour du jazz fusionné avec des styles éclectiques inspirés des sons malgaches.

Une fois de plus, Fanaiky et ses frères d'art se retrouveront derrière leurs instruments de prédilection respectifs à savoir, RivoKely au clavier, NyOny à la guitare solo, Fanaiky à la basse, Hajazz au micro et à la guitare, en présence de Seta Ramaroson au saxophone et Andry Kely aux percussions.

A rappeler que « Solomiral » a trouvé sa genèse en 1990. Fondé par l'aîné de la fratrie Rasolomahatratra, ces frères musiciens ont pris leurs marques en devenant une référence en matière de jazz malgache. Parallèlement, toujours faisant de la musique leur gagne-pain, chaque membre du groupe accompagne des artistes de renom sur les grandes scènes en tant que « mercenaires » tandis que d'autres ont choisi d'enseigner la musique à l'instar de Mendrika. Mais dans tous les cas, le groupe « Solomiral » garde toujours une notoriété certaine auprès des mélomanes.