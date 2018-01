Madagascar: Revendications estudiantines - Affrontement entre étudiants et les forces de l'ordre à Ankatso

Par ailleurs, une réunion entre le président de l'Université d'Antananarivo, les doyens et directeurs des établissements ainsi que les représentants des associations estudiantines auprès de ladite université a eu lieu à Ankatso hier. S'étant tenue dans la salle des Présidents à 11 h, la réunion a permis de dégager quelques réponses aux revendications des étudiants. Il a donc été convenu que " le calendrier de paiement des bourses d'études va sortir cette semaine ". Et que " conformément à la loi, seuls les mois où il y a eu des activités pédagogiques et universitaires seront comptabilisés ".

Une grève a été menée par les étudiants en médecine de l'Université d'Antananarivo il y a une semaine de cela. Les mêmes étudiants ont investi hier les rues d'Ankatso pour les mêmes revendications. A savoir, le paiement de leurs bourses d'études. Un retard que les étudiants ont déploré. Et qui a conduit à des affrontements entre les étudiants venus nombreux répondre aux appels de ceux inscrits dans le département de médecine et les éléments des forces de l'ordre venus sécuriser les lieux.

