Madagascar: Situations post-Ava - Sites d'hébergement libérés

Parmi les sites d'accueil des sinistrés mis à disposition au lendemain du passage du cyclone Ava un certain nombre a déjà été libéré. Les sinistrés ont pu rejoindre leurs habitations respectives, ou trouvé refuge ailleurs.

Ainsi, les sites d'hébergement de certains « fokontany », communes et districts n'hébergent plus personne. C'est le cas des « fokontany » de Manjakamiadana et d'Andafiavaratra, sur les hauteurs de Tana dans le district de Tana II, ainsi que des communes de Fenoarivo, Androhibe et Ambalavao, dans le district d'Antananarivo Avaradrano ; Ambohidrapeto, Ambohijanaka, Alatsinainy Ambazaha et Alakamisy Fenoarivo, dans le district d'Antananarivo Atsimondrano. Des sites d'hébergement sis dans des districts d'autres régions comme Atsinanana, Analanjirofo et Vatovavy Fitovinany ont également été libérés. C'est le cas pour Soanierana Ivongo, Toamasina I et II, Vatomandry, Fénérive-Est et Vavatenina et Mananjary.