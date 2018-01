Madagascar: Assassinat de Tinah à Toliara - Les parents de la jeune victime refusent tout arrangement

Ayant entendu parler d'un arrangement pour faire sortir les assassins de Tinah de la maison centrale de Toliara, les parents de cette dernière refusent catégoriquement le don de trente zébus, en guise de dédommagement.

Les parents de Heritianjanahary Christina Johanne, dite Tinah reposent leur confiance en la délibération du Tribunal de Toliara. De même, on cherche aussi à soustraire en douce l'amante et complice de l'assassin. Ce que la famille de Tinah craindrait le plus, car elle sait que les assassins de leur regrettée sont riches et ont les bras longs pour obtenir ce qu'ils veulent.

Les faits. Il y a un mois, Tinah suivait son amant dans sa voiture. Soudain, elle entend une altercation entre son amant Ikoo, au volant et son ami Alain, assis tout juste derrière avec sa copine Carole. Un couple devant et un autre derrière. Ikoo et Alain sont des « businessmen » et Tinah n'y avait rien à voir, mais Ikoo l'a entraînée, car lui-même sentait quelque coup fourré de la part de son ami Alain. Ikoo ne cesse de réclamer à Alain de payer sa dette et menace, comme à l'accoutumée, d'augmenter les intérêts en cas de retard.

La tension était à son maximum entre les deux protagonistes quand le coup de feu d'Alain partit de derrière la tête de Ikoo. Celui-ci tombe en dehors de la voiture. Alors Tinah se mit à hurler si fort qu'Alain l'élimina tout bonnement. Entretemps, Ikoo a pu récupérer et s'est réfugié dans un hôtel. De là, il a pu alerter la police et constater le décès de Tinah. A ce moment, Alain et Carole ont pris la direction de Tana.