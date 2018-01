Madagascar: "CrossFit" - "My training box.fit", pionnier à Madagascar

Les adeptes de salle de remise en forme connaissent déjà son existence. Mais le grand public ignore encore ce qu'est le « crossfit ni Mytrainingbox.fit ».

Son physique ne trompe pas : 1m93 pour 93kg, grand, blond aux cheveux longs, mais à la coupe militaire sur les côtés, 31 ans demain, Jonas Soille est un grand sportif et surtout le premier et unique formateur agrée de « crossfit » à Madagascar. La salle « CrossFit.lemurs » est affiliée à la fédération internationale : « il faut une formation et une licence spéciale avant de pouvoir ouvrir une salle de crossfit. Je me suis formé à Dubaï » nous a-t-il expliqué. Mais qu'est-ce le « crossfit » ? « C'est un concept qui nous vient des Etats-Unis, conçu pour aider les forces spéciales militaires et de secours à se préparer afin d'être au meilleur de leurs formes lors des interventions.

Au vu des résultats spectaculaires constatés, le « crossfit » a été vulgarisé vers le public voici une quinzaine d'années. Et nous sommes à Madagascar depuis septembre 2016 ». Chez eux, à Ankorondrano dans la zone Zital, les clients apprennent toujours de nouvelles choses chaque jour. Ils y voient un nouveau concept. Et surtout un suivi personnalisé. Kinésithérapeute de formation, ayant grandi à Madagascar, spécialement à Antsirabe, Jonas Soille fait partie de ces déracinés en dehors de la Grande Ile.

Après ses études de kiné, le constat était là « j'ai l'habitude de Madagascar, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter en France, je voulais vivre à Madagascar et travailler à Madagascar ». Il est rentré et a commencé à pratiquer son métier avec sa femme Roxane, kiné comme lui. En septembre 2016, ils mettent la boite sur pied, et Johan a cessé de pratiquer la kiné « je n'avais plus assez de temps pour les malades. Et je voulais surtout éviter aux gens d'être malade en lançant le crossfit. Il vaut mieux prévenir que guérir ». Il propose des séances variées, jamais identiques, avec des mouvements fonctionnels, proches de la vie de tous les jours comme courir sauter... . « La notion d'intensité est là, mais adaptée à chaque personne et selon la tolérance psychologique de chacun. De 5 à 85 ans, les adeptes viennent ».

Soille suit chaque membre, leurs évolutions et adapte toutes les séances selon les niveaux « C'est moi qui programme les séances avec des niveaux de difficultés adaptées.» Avec 15 personnes par séance encadrées par trois à trois coaches, l'épanouissement psychologique aussi est énorme, surtout pour les ados. « La santé est le premier bonus. L'amaigrissement, les ventres plats sont des effets secondaires ». Jonas, Lucas, Roxane, Marko, Zo, Eric, Pascal sont là pour toutes les séances. Et comme la boîte propose d'autres sports en salle, d'autres coaches les assurent.