Madagascar: Partenariat - Des offres bancaires de la BFV-SG pour le personnel du MFRATLS

BFV-SOCIETE GENERALE fédère ses engagements pour accompagner ses clients et partenaires avec professionnalisme et exigences de qualité de services. Confirmant ainsi son statut de banque relationnelle de référence.

Les efforts pour une meilleure bancarisation du pays se poursuivent. Grâce au partenariat public privé ; la BFV-Société Générale et le ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l'Administration, du Travail et des Lois Sociales ont décidé de renouveler jeudi dernier la convention qui consiste à l'ensemble du personnel du ministère une gamme de produits et services bancaires. Signée respectivement par le ministre Maharante Jean de Dieu et le Directeur Général Adjoint de la BFV SG Frederic Leiritz, la convention met en effet à la disposition des cadres et agents du ministère des offres bancaires, notamment les prêts pour accompagner au mieux leurs projets ainsi que le déploiement de la monétique, de l'informatisation de l'administration et de la bancarisation.

Possibilités étendues

Une aubaine en somme pour le personnel du ministère, puisque la BFV-SG offre ainsi des possibilités étendues. En l'occurrence, une promesse de déblocage rapide des fonds pour les crédits, un traitement prioritaire pour les clients venant de loin, une gestion de fil d'attente automatique et un accueil dans des locaux spacieux et rénovés. Evidemment, le large réseau d'agences de la BFV-Société Générale est au service du personnel du MFRATLS et de tous les fonctionnaires. Concrètement, le système consiste à offrir à l'ensemble du personnel du MFPRATLS un pack de 10 produits en 1, le Pack Mandrosoa ou Mandrosoa Plus, leur permettant d'accéder à plusieurs produits et services bancaires (compte, carte, chéquier, assurance, crédit ... ) à des conditions préférentielles. Produits pour la gestion du quotidien (Messalia ou le solde par sms, carte de paiement et retrait Poinsettia ou Varongy) ; pour la constitution d'une épargne : compte épargne Soafiandry à taux préférentiel ; mais aussi, un taux de crédit en baisse sur SOAFENO pour la consommation et SOAHONENANA pour l'immobilier et ce sans parler d'une durée de remboursement plus longue ainsi que des garanties allégées. Pour les clients éloignés, l'offre mobile « AKAIKY BANKY » qui permet de domicilier le salaire à la banque et le recevoir sur le compte Mobile Banking.

Inclusion financière

De surcroît et non des moindres, cette collaboration ira au-delà d'une simple offre bancaire, puisque ce partenariat contribue dans le programme d'inclusion financière et la mise en place d'un Compte Satellite menée actuellement par l'Etat et la BFV-SG interviendra également dans le domaine du mécénat au niveau du ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l'Administration, du Travail et des Lois Sociales. Pour marquer son engagement, la BFV-SG a remis au ministère durant cette signature de convention de partenariat, plusieurs matériels utiles aux activités de formation et d'information du MFPRATLS tels que des ordinateurs de bureau et portables, TV à écran plat, onduleurs, vidéo projecteur, imprimante, appareils photos, caméras, bureaux, ... Des actions qui concrétisent incontestablement la volonté de la BFV-SG d'assumer son rôle dans la « Cité » au-delà de son métier de banquier.