Madagascar: Deuxième arrondissement - Grève illimitée du personnel

La tension est montée au deuxième arrondissement. " Mauvaise gouvernance, coups et blessures volontaires et menace sur le personnel ". Ce sont là quelques accusations portées contre le délégué au maire du deuxième arrondissement. Pour marquer son mécontentement, le personnel a fermé les portes du bureau dudit arrondissement hier. Avant de déclarer la tenue d'un service minimum. Notamment, celui du service traitant des dossiers relatifs aux décès. Une situation qui risque d'être problématique pour la population tananarivienne qui aura besoin des autres services publics auprès de cet arrondissement. Comme l'octroi des différents actes (de vente, de naissance ou autres). Une rencontre entre des représentants du personnel du deuxième arrondissement et des responsables auprès de la Commune urbaine d'Antananarivo a toutefois eu lieu vers la fin de la matinée d'hier.

