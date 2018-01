Namibie/Cote d'Ivoire: CHAN 2018-Cote d'Ivoire-Namibie (0-1) - Les Eléphants manquent leur départ

Les Lions de l'Atlas sous le regard de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan (14 ans) se sont fait plaisir grâce à un doublé d'Ayoub El Kaabi (66e, 79e), une réalisation d'Ismail El Haddad (71e) et un autre but d'Achraf Bencharki (90+2). Les Marocains dominent logiquement le groupe A de ce tournoi malgré la victoire du Soudan devant la Guinée (2-1).

Si les coéquipiers du capitaine Himeekua Ronald Ketjijere ont commis plus de fautes (20) que les garçons de Kamara Ibrahima (15), les deux formations se quittent avec deux cartons jaunes de part et d'autre distribués à Raoul Yao (33e) et Koutouan Akassou (90e) pour la Côte d'Ivoire et Charles Hambira (21e) et Riaan Hanamub (48e) pour la Namibie.

