Cote d'Ivoire: Economie ivoirienne - Adama Koné livre ses quatre priorités pour 2018

Quatre grands axes d'intervention. Pour l'année 2018, le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné, a défini les quatre priorités de son département pour consolider la dynamique de développement de l'économie ivoirienne.

C'était le jeudi dernier lors de la céré- monie de présentation de vœux de Nouvel an du personnel à l'immeuble Sciam (Plateau). Ces quatre priorités, a-t-il énuméré, sont la conduite du programme économique et financier ; la mobilisation des ressources sur le marché financier ; la mise en œuvre de la réforme du secteur financier et l'accompagnement du secteur privé. Sur ce dernier point, le ministre Adama Koné a fait savoir qu'il s'agira d'offrir les conditions nécessaires au développement d'un secteur privé national fort, capable de porter la croissance économique du pays. Pour ce faire, les réformes structurelles déjà engagées seront poursuivies voire renforcées.

Notamment les actions à mener pour assurer la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Les réformes relatives au Doing Business, a-t-il souligné, feront également l'objet d'un suivi particulier, en vue d'améliorer le positionnement de la Côte d'Ivoire au classement Doing Business. Il en est de même pour le MCC, pour lequel le pays a bénéficié d'un don d'environ 315 milliards de FCFA. « L'accent sera ainsi mis sur la vulgarisation et le partage de l'information, avec l'ensemble des acteurs de l'économie sur les réformes entreprises et les innovations introduites dans notre économie », a annoncé Adama Koné.

Concernant la mise en œuvre de la réforme du secteur financier, les actions engagées, depuis quelques années, seront accé- lérés au cours de l'année 2018, notamment en ses volets secteur bancaire, secteur des assurances et secteur de la microfinance. Des réflexions seront conduites en vue de proposer une stratégie de développement de la finance numérique.

Au chapitre de la mise en œuvre du programme économique et financier, le ministre Adama Koné a engagé la Direction générale de l'Economie à conduire avec diligence les actions nécessaires pour garantir le succès des deux revues programmées par le FMI au titre de l'année 2018. Enfin, pour la quatrième priorité, relative à la mobilisation des ressources sur le marché financier, le ministre a fait part de la poursuite de l'exploration d'instruments financiers novateurs pour offrir à l'économie nationale les ressources nécessaires au financement de l'action gouvernementale. « Les défis demeurent énormes pour la gestion 2018, mais ils sont à notre portée (...) J'engage l'ensemble des services et des structures sous-tutelle, à jouer pleinement leur partition, pour relever ces défis, pour le bonheur de nos populations », a conclu Adama Koné.