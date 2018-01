Cote d'Ivoire: Plan et développement - Kaba Nialé présente ses chantiers pour 2018

Accélérer la mise en œuvre du PND 2016-2020 en 2018 en vue de renforcer les acquis sociaux dans le vaste programme d'émergence. Tel est l'objectif majeur de la ministre du Plan et du Développement.

En effet, vendredi dernier lors de la présentation des vœux de Nouvel an, à l'immeuble SCIAM, Kaba Nialé a dévoilé les chantiers du ministère pour y parvenir. Il s'agit, entre autres, de la finalisation des travaux sur le changement de l'année de base des comptes nationaux annuels , la revue à mi-parcours et le renforcement du dispositif de suivi du PND 2016-2020, la quête du dividende démographique au cœur de l'agenda d'une Côte d'Ivoire Emergente à l'horizon 2020, la réalisation de l'enquête régionale harmonisée sur les conditions de vie des ménages 2018 et la vulgarisation de l'Etude Nationale Prospective Côte d'Ivoire 2040 et la mise à l'échelle nationale du mécanisme de veille stratégique dédié à la croissance inclusive.

Sur ces sujets, la ministre a souhaité la collaboration des partenaires au développement et du secteur privé. Au-delà de ces chantiers, Kaba Nialé a mentionné comme projets internes à réaliser en 2018, l'achè- vement de la construction et l'équipement du bâtiment de recherche et de coopération internationale de l'ENSEA, la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des projets initiés dans le cadre des pôles économiques compétitifs, la mise en œuvre du projet de reconstruction post-conflit et de développement communautaire et le démarrage des travaux de construction du siège de l'Office national de la population et de l'INS. Mais avant, la ministre du Plan et du Développement s'est félicitée d'un bilan positif pour l'année écoulée.

Notamment au niveau de la planification du développement. A ce titre, la Côte d'Ivoire a reçu à Paris le Trophée d'or de la Meilleure Stratégie d'Etat 2017 en Afrique pour sa gestion de la mise en œuvre et du suivi évaluation du Plan National de Développement et le renforcement de la culture de planification et de Suivi-Evaluation dans l'administration publique. Kaba Nialé a également salué la mobilisation des financements du PND 2016-2020, qui à l'en croire, se situe à près de 50% de la concrétisation des engagements pris par les partenaires au développement au groupe consultatif organisé en 2016.

En interne, la ministre du Plan et du Développement a indiqué que la mise en place de l'Observatoire national sur le dividende démographique et l'organisation de la campagne régionale de communication sociale et comportementale en vue de l'autonomisation des femmes et du dividende démographique. « Ce bilan positif est le reflet de l'engagement, du dévouement et de l'abnégation dont vous avez su faire montre tout au long de l'année 2017. Toutefois, il nous faudra davantage redoubler d'efforts. (... )

A ce titre, je veillerai personnellement à la poursuite de l'amélioration des conditions de travail de nos cadres et agents afin de leur permettre de répondre aux attentes d'une administration de la planification et du développement plus moderne et efficiente », a-t-elle conclu.