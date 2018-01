Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption / Gon Coulibaly - "Des actions vigoureuses seront prises cette année et dans les années à venir

Etant donné que, citant Mosisili, Premier ministre du Royaume de Lesotho, la corruption détruit l'inté- grité morale et l'éthique de toute société au sein de laquelle elle est endémique et courante. Il a rassuré le Premier ministre de jouer son rôle et d'accompagner ainsi le gouvernement dans son combat contre les fraudes et le déficit de gouvernance en général.

Pour sa part, N'golo Coulibaly s'est réjoui de la présence du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement à cette rencontre ; ce qui est une marque, selon lui, l'intérêt que le chef du gouvernement accorde à l'Institution qu'il dirige depuis peu. Pour N'golo Coulibaly, sa structure doit tout mettre en œuvre pour renforcer la qualité de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. « Je considère que tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent sur notre territoire sont concernés par le contrôle de la corruption », a-t-il fait savoir.

Copyright © 2018 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.