Cote d'Ivoire: Libéralisation et migration - Les éclairages du ministre Bruno Koné

Même s'il dit attendre l'important séminaire qu'il organise, dans les prochains jours, pour déballer l'essentiel des décisions des trois segments de son département ministé- riel, il est clair que Bruno Koné, ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, concernant le secteur de l'audiovisuel, a convaincu plus d'un.

Surtout que les questions de libéralisation et de migration, pour certains Ivoiriens, commençaient à devenir un serpent de mer. Et la cérémonie d'échange de vœux, vendredi dernier à son cabinet au 24ème étage Postel 2001 Plateau, avec l'ensemble des acteurs des trois composantes de son département, lui a servi de tribune pour rasséréner les Ivoiriens. Selon Koné Bruno, à propos de la migration à la télévision numérique terrestre (Tnt), « la Côte d'Ivoire n'est pas en retard ». Expliquant les caractéristiques techniques, le ministre a relaté que la Côte d'Ivoire émettait déjà en VIHF, contrairement à bien d'autres pays d'Afrique subsaharienne qui eux émettent en VHF.

La Côte d'Ivoire, avec cette avance, a déjà un projet expérimental qui a doté un millier de foyers de décodeurs Tnt avec pour chaines la Rti1 et la Rti2. Et de l'avis des utilisateurs de ce décodeur, les images sont d'une qualité irréprochable et d'une nette stabilité en cas d'intempéries. Pour tous ceux qui se disaient impatients, le ministre a été sans ambages en fixant à avant la fin du deuxième semestre de 2018 l'émission des quatre chaines de télévision rigoureusement sélectionnées et autorisées par la Haute autorité de la communication audiovisuelle.

L'autre fait qui réconforte tous et chacun, après le discours du porte-parole du gouvernement, c'est le souci de concomitance des deux projets : la libé- ralisation et la migration. .Un secteur audiovisuel qui épargnera à la Côte d'Ivoire le syndrome du "Printemps de la presse En combinant intelligemment les deux processus, l'Etat ivoirien sous la gouvernance d'Alassane Ouattara, a à cœur de doter la Côte d'Ivoire de chaines de télévision dont la qualité des productions est à la dimension de ses ambitions de pays émergent à l'horizon 2020.

C'est-à-dire des chaines qui permettent de contribuer à la paix et à la réconciliation, mais également de faire un large focus sur les valeurs, les us et coutumes, véritables levains de la beauté de la Côte d'Ivoire. Et pour faire le point du modèle économique de ces télés, la Haca a organisé le 6 décembre dernier au Novotel-Plateau, un atelier avec pour thème : « La viabilité des nouvelles chaines de télévision privées commerciales : défis et stratégies ». Les entreprises Société audiovisuelle de Côte d'Ivoire-Saci ; Optimum Côte d'Ivoire ; Life Tv et Nostalgie Côte d'Ivoire- Nci- (Sorano) auxquelles ces télévisions sont adossées étaient toutes représentées au plus haut niveau.

Mais aussi, certainement que les autorités n'ont pas envie de faire vivre aux Ivoiriens ce qu'ils ont enduré comme revers du « Printemps de la presse ». Cette époque qui a vu la floraison des titres et journaux dans le milieu de la presse écrite. Et selon Raphael Lakpé, l'une des figures de proue de ce secteur,« Des journaux se sont créés avant l'autorisation du procureur et des organes de régulation et d'autorégulation ». Et toute la nation est témoin des multiples dérapages et autres violations flagrantes de l'éthique et de la déontologie du métier de journaliste. « Des journalistes étaient devenus même les porte-parole des hommes politiques avec des injures crues au bout du micro et de la plume », relate M. Lakpé.

En tout cas, la Côte d'Ivoire ne veut pas avoir un secteur audiovisuel exsangue où la moindre information serait une étincelle qui provoquerait la déflagration du tissu social. Surtout que la télévision fait partie des média chauds... Par-dessus tout, les autorités ont pris le pari de doter la Côte d'Ivoire d'un secteur audiovisuel de qualité. A ce jour, plus d'une centaine de chaines de radios émettent déjà à travers le pays. Bientôt les chaines de télévisions suivront, pour le bonheur des Ivoiriens.