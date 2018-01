Cote d'Ivoire: Gestion du foncier urbain, des logements et de l'assainissement - Voici les cinq défis à relever

Les lignes vont sérieusement bouger cette année. Et ce, dans le secteur du bâtiment (production en masse des logements), du foncier urbain et de l'assainissement. Mais, à une seule condition : la consolidation des acquis de 2017.

C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme (Mclau), Claude Isaac Dé, vendredi dernier, à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux des travailleurs de son département ministériel dans le jardin de la Tour D au Plateau. Au-delà d'une simple présentation de vœux, le premier responsable en charge de la construction en Côte d'Ivoire a affirmé que cinq défis majeurs doivent être relevés cette année. Il s'agit, a-t-il énoncé, de l'augmentation significative de l'offre de logements sociaux, économiques et de standing sur toute l'étendue du territoire national et d'améliorer les conditions d'accès à la propriété immobilière.

Le deuxième défi s'articule autour de l'assainissement du foncier urbain par le renforcement du cadre règlementaire, la modernisation et la simplification de la procédure de délivrance des actes. Ce, par la mise en œuvre d'une stratégie de constitution de réserve foncière et par une meilleure gestion des litiges fonciers. Le troisième défi, a développé Claude Isaac Dé, est l'établissement de la fonctionnalité des grandes villes (Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro, Bouaké... ). Pour ce faire, il a exhorté ses collaborateurs de la Direction de l'Urbanisme à accé- lérer la mise en œuvre du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan ( SDUGA) et à la mise en œuvre de ce plan d'urbanisme directeur dans les chefs-lieux de région.

Signalant au passage que le processus de redressement des lotissements à Abidjan va se poursuivre. La mise en œuvre du schéma directeur d'assainissement et le renforcement des systèmes de curage et de drainage sur toute l'étendue du territoire ivoirien est le quatrième défi qui s'impose à ce département ministériel. Quant au cinquième défi, a souligné le ministre Claude Issac Dé, il s'articule autour du renforcement de la bonne gouvernance dans les secteurs concernés par le respect des procédures administratives, par la probité et l'honnêteté. Il a annoncé l'instauration d'une gouvernance basée sur la gestion par objectif et la culture des résultats.

Les efforts seront désormais axés selon lui sur l'accroissement de la visibilité des actions menées pour répondre plus efficacement aux attentes des usagers. « Un service spécial de centre d'appels a été créé afin d'être plus à l'écoute des préoccupations des usagers et traiter les dossiers cas par cas avec plus de célérité », a relevé le premier responsable en charge de la construction et du logement. Avant d'inviter tous ses collaborateurs et les structures sous tutelle à travailler davantage pour l'atteinte de ces objectifs.

Pour sa part, le porteparole des travailleurs, la directrice des Ressources humaines, Mme Douyou Gogo Larissa, s'est dite reconnaissante à son patron. Qui a décidé de garder à leur poste, des directeurs nommés par Mamadou Sanogo, son prédécesseur. Un cahier de doléances dont le contenu n'a pas été dévoilé en public a été remis au ministre. Les travailleurs disent être déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour relever les diffé- rents défis.