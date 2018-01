Gabon: L'ANFPG et le football féminin

Les filles ont été très réceptives à la qualité du message des interlocuteurs et c'est à cœur ouvert qu'elles ont exprimé leur reconnaissance et posé quelques questions, remarques, pistes de solution afin d'aider le football féminin dans son développement. Elles attendent surtout un meilleur traitement au même titre que les hommes.

Pour les défenseurs des droits des footballeurs en République gabonaise, le football féminin ne veut pas et ne peut pas rester en marge de la marche du football africain en général et gabonais en particulier.

L'association nationale des footballeurs professionnels du Gabon (ANFPG), pour cette année 2017 - 2018 , a débuté sa campagne de sensibilisation et d'adhésion avec les visites simultanées des clubs USTM et Missile FC version féminine. Ces deux formations ont reçu de la part de ces derniers les mêmes rudiments que les clubs masculins.

