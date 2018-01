Afrique: Célébration des 20 ans de la Fondation Children of Africa - Corsair offre 100 billets d'avion

Les présidents John Magufuli et Paul Kagame ont conclu un accord dimanche sur la construction d'une voie… Plus »

Cette fois-ci non seulement, la compagnie aérienne offre 100 billets d'avion pour le diner-gala de la Fondation en mars prochain qui va marquer la célébration des 20 ans de la Fondation Children Of Africa, mais aussi, elle a décidé de signer un partenariat avec la Fondation et l'Hôpital Mère-Enfant de Bingerville pour le transport des experts, des médecins qui viendront de France et d'ailleurs intervenir au sein de cet établissement.

Les nouvelles sont bonnes pour la Fondation Children of Africa de Madame Dominique Ouattara. Le Groupe Corsair International vient de renouveler son partenariat avec la Fondation Children of Africa.

