Cote d'Ivoire: Nouvel an - Le vice-président a offert le traditionnel déjeuner de l'amitié

Grand-Bassam a abrité le samedi dernier, le traditionnel déjeuner de l'Amitié offert par le vice- président de la République, Daniel Kablan Duncan, en l'honneur du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire.

Le pré- sident de la République et son épouse, ainsi que des présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement étaient du rendez-vous. Alassane Ouattara a exprimé sa joie d'être présent à la présente édition de ce déjeuner de l'Amitié, qu'il n'a pu honorer les années précédentes en raison de son calendrier. Il a ensuite félicité le vice-président de la République pour cette « initiative ». « Réunir le corps diplomatique avec les plus hautes autorités de notre pays est vraiment une belle occasion pour échanger des vœux, de manière amicale et chaleureuse à l'entame de la nouvelle année », s'est réjoui le président de la République.

Le vice-président de la République a salué « l'auguste et exceptionnelle » présence du président de la République et de la Première Dame. Il a donc saisi cette occasion pour rendre un vibrant hommage au couple présidentiel pour cette grande marque de « délicatesse et de prévenance ». « La présence du chef de l'Etat à ce déjeuner est aussi une manifestation renouvelée de son attachement aux relations d'amitié et d'étroite coopération qu'entretient la Côte d'Ivoire avec les pays et organisations représentées en terre ivoirienne. Toute chose qui confirme le grand intérêt que celui-ci accorde à une efficace diplomatie de proximité et à une fructueuse coopération sans cesse renforcée avec tous les amis de la Côte d'Ivoire », a justifié le vice-pré- sident.

S'adressant aux membres du corps diplomatique, Kablan Duncan les a remerciés d'avoir accepté une fois de plus de venir partager à sa résidence privée de Grand-Bassam, cet autre repas de l'Amitié. Il leur a également exprimé sa gratitude pour les efforts que chacun d'eux déploie pour renforcer au quotidien la qualité des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire ainsi que le soutien qu'ils ne cessent de lui apporter dans divers domaines, et dont l'une des manifestations tangibles a été l'élection, en juin 2017, de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre non permanent pour la période 2018-2019.

Dans ce cadre, il a réaffirmé la volonté du pays de continuer à jouer son rôle dans le concert des Nations et à œuvrer inlassablement au renforcement de ses relations avec les différents pays ou organisations, dans un partenariat toujours « mutuellement gagnant ». Quant à Mgr Joseph Spiteri, doyen du corps diplomatique, il a fait remarquer que ce traditionnel déjeuner de l'Amitié institué par le vice-président de la République et son épouse, au début de chaque année nouvelle, se consolide par la présence distinguée du couple pré- sidentiel à cette édition 2018.

Pour le prélat, la présence du corps diplomatique à ce repas est le témoignage de sa fraternité avec le peuple "N'zima" (populations locales) et au-delà, avec tout le peuple ivoirien. A son tour, il a renouvelé au chef de l'Etat et la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, ses vœux « de santé, de bonheur et de sagesse » ainsi que ses « sincères remerciements » au vice-président, Daniel Kablan Duncan et à son épouse. Notons que ce déjeuner de l'Amitié qui est à sa 7ème édition a été institué depuis 2012 par le vice- président de la République, alors ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères.