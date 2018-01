Afrique: Tanzanie-Rwanda - Un train pour faciliter l'intégration

Les présidents John Magufuli et Paul Kagame ont conclu un accord dimanche sur la construction d'une voie ferrée de 400 km entre leurs pays.

D'après le chef de l'Etat tanzanien John Magufuli, les travaux de construction de cette voie ferrée devraient débuter cette année 2018. Ce chantier entre en droite ligne d'un projet de développement et de rénovation du rail en Tanzanie.

L'objectif visé est de favoriser les échanges commerciaux avec le Rwanda, un pays qui ne dispose pas d'une seule ligne de chemin de fer. Les travaux qui démarrent au courant de l'année ont déjà fait l'objet d'une étude de faisabilité.

Les deux pays n'ont pas envie de traîner dans la réalisation de leur projet commun. « Nous venons de donner instruction à nos ministres concernés de se réunir dans un délai ne dépassant pas deux semaines à partir d'aujourd'hui, au sujet du détail des coûts», a notamment déclaré le président tanzanien. La voie ferrée en projet va relier la ville d'Isaka au nord de la Tanzanie à la capitale du Rwanda, Kigali.

Elle va desservir plusieurs villes et villages dans les deux pays. Cette voie ferrée au-delà des échanges commerciaux entre le Rwanda et la Tanzanie qu'elle va favoriser, constitue également une aubaine pour les populations de plusieurs villes et villages de l'est de la République démocratique du Congo.

Davantage l'amélioration des échanges avec d'autres pays de la Communauté d'Afrique de l'Est est en ligne de mire. C'est la raison pour laquelle, certains observateurs n'hésitent pas d'ores et déjà à présenter ce projet rwando-tanzanien comme un concurrent du projet ferroviaire lancé il y a quelque temps au Kenya et devant relier le port kenyan de Mombasa, le plus important d'Afrique de l'Est, à l'Ouganda et au Rwanda, notamment .