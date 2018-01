Sénégal: Mbour - Les emissaires de Macky mettent en phase les responsables de l'Apr

Dans le cadre de la redynamisation de l'Alliance pour la République par rapport aux ambitions de briguer un second mandat, les émissaires du président Macky Sall dans la Petite côte ont sonné la grande mobilisation des troupes du parti présidentiel à Mbour.

En effet, Pape Maël et la vice-présidente de l'Assemblée nationale Awa Guèye ont trouvé des Apéristes bien disposés à se mettre en rang derrière les objectifs de leur mentor, en l'occurrence Macky Sall.

La question fondamentale qui se posait à eux restait seulement liée à la définition des voies et moyens dans le département et la commune pour atteindre l'objectif fixé par le parti.

Après des rencontres entre responsables politiques et militants au cours du week-end, la sous-commission communale de l'Apr regroupant le porte-parole Cheikh Issa Sall, le directeur général de l'Agence de développement municipal et président de « Agir avec Macky pour le développement de Mbour », Madame Fatou Faty, l'ancien député Khadim Tabet et El Hadji Seck Ndiaye Wade, le président du conseil d'administration du Fonds d'entretien routier autonome a rencontré la Convergence des jeunes républicaines (Cojer) de la commune de Mbour.

Celle-ci, dans une dynamique unitaire, a pris l'engagement d'aller ensemble avec leurs responsables et de participer à la massification de l'Apr dans le but de donner des gages de réélection à leur leader Macky Sall et surtout de lui assurer un second mandat à la tête du pays.

Cheikh Issa Sall qui est revenu sur son ancrage derrière le patron de l'Apr a ainsi sonné la fin de la récréation en déclarant sa disponibilité à cheminer avec l'ensemble des responsables de l'Apr dans la commune et le département de Mbour.

Cette paix des braves entre responsables pose de nouveau la nécessité du dépassement des ambitions individuelles pour le sacre du candidat de l'Apr aux prochaines échéances électorales.

Saliou Samb, le président du Conseil départemental de Mbour a pris, quant à lui, tout ce beau monde en sens inverse en déclarant le gel de ses activités dans l'Apr.