Sénégal: Sélections nationales de football - Les attelages officiellement installés par le DTN

La Direction technique nationale de Football du Sénégal a installé hier, lundi 15 janvier, le nouvel attelage technique des équipes nationales.

A l'issue de la réunion tenue au siége de la Fédération sénégalaise de football, la structure dirigée par Mayacine Mar en a profité pour traiter la question de la gestion des sélections nationales et informer sur les projets forwards de la Fifa qui englobent entre autres la formation et le développement du football au niveau de la base.

Les différents atellages des équipes nationales ont été publiés et ses membres officiellement installés lors de la réunion de la direction technique nationale tenue hier, 15 Janvier au siège de la Fédération Sénégalaise de Football. Ils comportent, en leurs seins, techniciens, entraîneurs, gardiens mais aussi préparateurs physique et médicaux.

Selon le compte rendu de cette réunion, la structure dirigée par Mayacine Mar en a également profité pour traiter divers aspects liés l'organisation. A savoir la gestion des sélections nationales, les convocations et choix des joueurs organisation des stages de préparation et terminaux, ainsi la communication de l'entraineur national (droits et devoirs).

Il a également été question d'information sur les projets forwards de la FIFA qui consistent, selon la même source, à la réactivation du football de base grassroots(6-12ans), la reconnaissance des écoles de football, la structuration du football de masse au niveau des 14 régions (13-15ans), la création d'une compétition « élite » U 17, le développement du football féminin « jeune » au niveau scolaire, la formation des cadres, la consolidation et l'amélioration des compétions et activités du football professionnel amateur football féminin et Beach soccer.

Mais aussi à la mise en place d'une politique technique des sélections nationales précisément sur la détection, la sélection, la compétition et la structuration de la DTN.

Comme perspective, le DTN Mayacine Mar dit attendre le dépôt des programmes des entraîneurs nationaux pour ensuite engager la préparation de l'équipe nationale féminine qui démarre un stage ce mardi 16 au Centre Jules François Bocandé de Toubab Dialaw en vue de la préparation de la coupe UFOA Abidjan 2018.

Le Dtn a également annoncé comme projets imminents le projet forword. Sur ce, il attend la validation de la Fifa pour le démarrage des activités de ce projet « il y a du travail à faire et qui est important pour le football sénégalais », a-t-il noté.