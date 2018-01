Sénégal: Kaolack - Surproduction et dépassement des quotas prévus par les entreprises de collecte

Une visite destinée à inspecter le déroulement des opérations de commercialisation et collecte des graines d'arachide dans les usines, mais qui était également orientée vers la capitalisation des acquis et autres contre-performances notées dans cette campagne afin de les transmettre aux autorités.

Face à un certain nombre d'imprévus nés de la surproduction obtenue cette année dans la commercialisation de l'arachide, et le dépassement des quotas prévus ça et là par les entreprises huilières, l'Etat prévoit de donner 4 Milliards de Frs pour les unités de collecte. La décision est annoncée hier, par le directeur de l'agriculture Oumar Sané dans une visite aux producteurs, entreprises huilières, organisations de producteurs et opérateurs de la région de Kaolack.

