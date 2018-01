Tunisie: «Le livre scolaire nécessite un travail en profondeur sur les valeurs»

Valeurs de liberté, valeurs d'égalité

Selon le chercheur universitaire, ses recherches l'ont mis devant deux constats à propos du livre scolaire tunisien. «Sur la forme, les éditeurs doivent vraiment évoluer car ils doivent mettre en facteur le fait indéniable que nous sommes à l'ère de l'image et que nos enfants voient beaucoup de choses dans toutes sortes de médias, finissant par tirer des conclusions sur des comparaisons qui sont au détriment de ce qu'ils ont entre les mains quand ils sont en classe. Les éditeurs doivent davantage travailler sur le design, en faisant preuve de davantage de créativité afin de présenter un contenu plus attrayant pour les générations d'enfants actuels qui sont beaucoup plus éveillés que leurs aînés et qui sont, par conséquent, plus exigeants... », nous confie-t-il.

Sur le fond, notre interlocuteur est intarissable : «A la base, nous devons opérer un travail en profondeur sur les valeurs. La plus capitale de ces valeurs, la plus centrale, est celle de l'aspiration à la liberté et c'est là que j'ai constaté par mes recherches que les livres scolaires, qui n'ont pas changé depuis 1994, donc plus de 23 ans, professent essentiellement les études de l'impératif à tous les temps et à tous les modes, avec une inclinaison claire à l'interdit, avec une dualité constante entre l'attirant et le prohibé, les jugements de valeur, les prises de haut... L'impact en est, de toute évidence, le rétrécissement de toute latitude à la liberté, au choix, à la créativité, alors que l'enfant n'est encore qu'une page blanche qui sera à jamais entachée de tous les attributs excessifs, je dirais extrémistes. Ce n'est pas tout alors que les textes des livres scolaires sont d'une incidence claire sur la valeur d'égalité homme/femme. La preuve, 90% des verbes à consonance positive sont destinés au masculin !».

Pour notre interlocuteur, ce n'est rien moins qu'une attaque en règle contre la nuance ; ce qui pourrait déboucher, dans des cas excessifs, aux extrémismes de tous bords. Pour cela, Karim Ajmi recommande de revoir les copies des livres scolaires actuels en profondeur et de les reconstruire à partir de zéro (sur le fond et sur la forme) par des commissions spécialisées englobant tous les domaines de compétence liés de près ou de loin aux valeurs et à la présentation du savoir.

Dernier mot : «Quels sont les "antibiotiques" que nous devons administrer à nos jeunes pour les prémunir, alors que beaucoup se jettent entre les flots de la "Harqa" ou entre les bras de Daech ? Cela commence à partir de bons livres scolaires présidés par l'intelligence et la nuance».